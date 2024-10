Taka Yamauchi e Filippi disputam segundo turno em Diadema

Em uma eleição marcada por campanhas polarizadas, os eleitores de Diadema foram às urnas neste domingo (6) para escolher o prefeito e os vereadores da cidade. Taka Yamauchi (MDB) foi o candidato mais votado, recebendo 106.141 (47,39%). Já Filippi (PT) obteve 100.983 votos (45,09%). Ambos irão disputar o segundo turno no dia 27 de outubro.

Veja os percentuais dos outros candidatos:

Márcio da Farmácia (Podemos): 13.641 votos (6,09%)

13.641 votos (6,09%) Gesiel Duarte (Republicanos): 3.203 votos (1,43%)

Confira quem são os 21 vereadores eleitos:

• Jeferson Leite (PT): 7.782 votos

• Orlando Victoriano (PT): 5.590 votos

• Zé do Bloco (PV): 5.558 votos

• Rodrigo Capel (PSD): 5.457 votos

• Lucas Almeida (União): 5.165 votos

• Josa (PT): 5.087 votos

• Márcio Jr (Podemos): 4.369 votos

• Boquinha (Republicanos): 3.989 votos

• Eduardo Minas (PP): 3.683 votos

• Talabi (PV): 3.554 votos

• Cabo Angelo (MDB): 3.534 votos

• Gel Antonio (PT): 3.419 votos

• Patty Ferreira (PT): 3.382 votos

• Laureto do Água Santa (União): 3.341 votos

• Dequinha Potência (PSD): 3.335 votos

• Juninho do Chicão (PP): 3.231 votos

• Cicinho (PSB): 3.111 votos

• Jerry Bolsas (PSB): 2.984 votos

• Reinaldo Meira (Solidariedade): 2.875 votos

• Gilson Moura (União): 2.840 votos

• Fernanda Durães (MDB): 2.829 votos

No total, foram contabilizados 252.474 votos, sendo: