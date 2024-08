Sustentabilidade, tecnologia e inovações são tendência em novos condomínios do ABC

Que a sustentabilidade está cada vez mais presente no processo construtivo dos empreendimentos residenciais não é novidade. A inovação agora vem na escolha dos materiais para decoração e paisagismo dos espaços comuns dos condomínios, priorizando, além da beleza, menor impacto à natureza. Um exemplo é o condomínio Alameda MBigucci, entregue recentemente na Alameda São Caetano, 1.337, no Bairro Jardim, em Santo André/SP.

O lúdico, aliado ao sustentável, chama a atenção em cada detalhe da brinquedoteca. Uma ponte de balanços, feita em madeira reflorestada e corda, termina na piscina de bolinhas, que fica ao lado de um brinquedo feito com túneis de canos. No piso anti-impacto, com borracha de reciclagem, uma tenda em algodão cru no estilo indígena estimula a imaginação das crianças, seja para a leitura, o brincar ou o descanso. Compondo a diversão sustentável, no meio da brinquedoteca tem uma ponte em arco de madeira para pular ou se rastejar, e ao final, um xilofone colorido em tubos de pvc, que emitem sons em variados tons.

“O objetivo, além ser de um espaço para diversão das crianças, é também proporcionar a interação com conceitos e materiais sustentáveis, recicláveis”, explica o engenheiro e diretor técnico, Milton Bigucci Junior. Além da brinquedoteca, a ecologia também está presente no playground externo, com brinquedos desafiadores em pneus, cordas e madeira reflorestada, além de muito verde.

O escritório Verdi Salerno, que assina o paisagismo e decoração do Alameda, foi o escolhido pela construtora para o projeto diferenciado. O arquiteto Danilo Salerno explica que os ambientes infantis, primeiramente, são projetados para estimular a psicomotricidade, força, equilíbrio e imaginação das crianças na brincadeira. “A sustentabilidade acompanha e faz parte de todo o processo, do conceito à execução do projeto”, reforça Salerno.

Com muita iluminação e ventilação naturais, o Alameda MBigucci também tem em sua área de lazer: redário, quadra esportiva, fitness interno e externo, espaço pet, salão de jogos, salão de festas, espaço grill, espaço zen, bicicletário, piscina adulto e infantil. Todos os espaços comuns foram entregues decorados e equipados, priorizando eletrodomésticos com selo de economia de energia, torneiras e descargas inteligentes, tomadas USB e wi-fi, além de outros itens de decoração também ecológicos, como bancos que imitam madeira, em plástico reciclado. A garagem conta com vagas para recarga de carros elétricos.

O empreendimento possui ainda um reservatório para reuso de água que abastece as torneiras externas para limpeza e irrigação dos jardins. A vegetação conta com árvores e palmeiras nativas da Mata Atlântica, além de arbustos e forrações do Cerrado, criando um ecossistema para as aves da região. A construção do empreendimento seguiu o Big Vida, programa de Responsabilidade Ambiental da MBigucci.