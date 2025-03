Startup Day levou mais de 200 pessoas ao Parque Tecnológico de Santo André  

Mais de 200 pessoas compareceram ao Parque Tecnológico, em Santo André, na tarde de sábado, para participar do Startup Day 2025, um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e inovação do Brasil.

O gerente regional do Sebrae-SP, Vinicius Agostinho da Nóbrega, abriu as atividades agradecendo ao prefeito de Santo André, Gilvan Jr, pela parceria com o Sebrae-SP. “O Startup Day tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo e inovação em todo Grande ABC e este evento tem um caráter mais especial por acontecer mais uma vez no mês das mulheres”, pontuou. Vinícius também destacou que o ABC está mudando a sua matriz econômica. “O ABC sempre foi muito industrializada e agora está indo para o âmbito da inovação e tecnologia”.

O prefeito de Santo André, Gilvan Jr, lembrou que em um tempo nem tão distante, em 2017, falar em trabalhar com IoT, ou internet das coisas, tecnologia que permite a conexão da internet com objetos, era assunto de acadêmicos ou motivo de risadas. “Parecia que era coisa do futuro, de 2050, de 2100. Hoje a gente vê na cidade de Santo André bueiros inteligentes, que avisam quando está sujo e precisa ser limpo. Semáforo inteligente é outro exemplo. A cidade do futuro é a cidade que se conecta, seja na mobilidade, na segurança e no meio ambiente”, ilustrou o prefeito. Gilvan ressaltou que o Sebrae-SP tem feito um papel importante em manter este ecossistema de inovação e preparar com capacitação, diálogo e conexões, como está acontecendo no Startup Day.

Após a abertura do evento, realizada no planetário, os convidados foram para o auditório onde assistiram a três painéis liderados 15 mulheres de startups nas áreas de educação, tecnologia, gestão e inovação, integrantes do CIOIT7C – Grupo de Executivos e Executivas – das 7 cidades do ABC: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Paranapiacaba. As executivas destacaram a evolução tecnológica e inovação em saúde digital; falaram sobre o acesso da robótica também pelas pequenas empresas; da presença feminina na área automotiva; sobre o impacto social e do meio ambiente pela automação digital e da presença da IA também no setor de beleza. “Caso você queira fazer um tratamento de melasma, por exemplo, usamos a IA para estudarmos o caso antes de começarmos a produção”, contou Daniela Cherri, sócia da Cherrí Cosmética Inteligente. As painelistas também compartilharam os desafios enfrentados, sobretudo o preconceito de gênero. “Nos deparamos com barreiras não apenas técnicas, mas culturais. Podemos cuidar, mas muitas vezes não nos deixam liderar”, afirmou Claudia Tavares Alvarenga, da GetinOxy, do setor de healthtech.

“Se o mundo precisa das mulheres, a participação coletiva está dando o exemplo que vocês já fazem, né? Das 120 startups, 30% aqui são de mulheres. Esse evento é exatamente para fazer escalar, dar mais exemplos, para trazer mais pessoas. É uma honra o Sebrae-SP ter esse painel com todas vocês assim”, encerrou Fabio Costa, consultor de negócios do Sebrae-SP.

O evento contou também com as presenças da secretária adjunta de Educação de Santo André, Carla Maria Menezes; do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Banzato; do diretor técnico do Parque Tecnológico de Santo André, Ricardo Magnani e da gerente da Sabina Escola Parque do Conhecimento, Ana Paula Rezende.

Sobre o Startup Day

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.

O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala. Os principais objetivos da iniciativa são fomentar o ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência Sebrae Startups de atendimento às startups em todo o Brasil e empoderar os gestores em atuação regional.