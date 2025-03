Santo André recebe evento de fomento às startups

Empreendedores, investidores, mentores e outros atores ligados à tecnologia participam, neste sábado (22), do Startup Day ABC Paulista. A ação realizada pelo Sebrae Startup e cocriada pelo ecossistema de inovação, é feita em parceria com a Prefeitura de Santo André por meio do Parque Tecnológico. O evento, gratuito, acontece na Sabina Escola Parque do Conhecimento, a partir das 13h. As inscrições podem ser feitas na plataforma Sympla, por meio do link

Em sua 11 ª edição, o evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala, e ocorre simultaneamente em diversas cidades do país. Neste sábado, 250 cidades brasileiras recebem o Startup Day.

Na última edição, que aconteceu em março de 2024, foram realizados eventos em 184 municípios, com cerca de 26 mil pessoas participantes.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato, a realização do Startup Day na cidade mostra a força e o protagonismo de Santo André. “Um evento como o Startup Day é muito importante porque é uma oportunidade de fomentar as startups da nossa cidade e da nossa região, além de fortalecer e promover o empreendedorismo. Será um momento muito rico, onde os participantes terão acesso a conteúdos muito relevantes, wokshops, mentorias e todas as oportunidades de conexão”, diz Banzato.

O gerente regional do Sebrae Grande ABC, Vinicius Nóbrega, reforça que o Startup Day será um encontro imperdível para quem quer se conectar ao ecossistema de inovação, trocar experiências e fortalecer o cenário de startups na região. “Este ano, o evento destaca o protagonismo das mulheres na tecnologia e no empreendedorismo, ampliando vozes e oportunidades no setor”, avalia.

São parceiros da Prefeitura e do Parque Tecnológico de Santo André, bem como do Sebrae, na realização deste evento o Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada), Parque Tecnológico de São Caetano do Sul, ABC Valley, UP Lab Senai, CIO IT 7, Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Instituto Brasil Digital, UFABC, USCS, ITESCS , Etec, Fatec e Centro Paula Souza.

Programação:

13h – 13h40 – Credenciamento + visita livre na Sabina

13h50 – 14h25 – Abertura + Foto oficial do Ecossistema no Planetário + Teaser de 5 minutos (apresentação).

14h25 – 14h55 – Café + Conexão no Espaço Maker

15h – 15h30 – Depoimentos das mulheres que atuam no segmento

Painel 1 – O Desafio de Inovar na Deep Tech

Como transformar tecnologia avançada em soluções aplicáveis e de impacto?

Este painel reunirá mulheres que atuam com inteligência artificial, saúde digital, eletrônica automotiva, robótica e inovação cosmética, discutindo barreiras, oportunidades e o papel da mulher na tecnologia de ponta.

| Painelistas:

· Renata Luciria Monteiro (Agile Health.Tech) – Inovação em saúde digital

· Claudia Tavares Alvarenga (GetinOxy) – Terapia respiratória infantil e healthtech

· Cynthia Thamires (HION Technology) – Energia e eletrônica automotiva

· Juliana Bomfim (Instituto Avançado de Robótica – I.A.R.) – Robótica e automação industrial

· Daniela Cherri (Cherrí Cosmética Inteligente) – IA e personalização no setor de beleza

– Moderação: Mônica V.

Painel 2 – Empreendendo com Tecnologia: Impacto e Sustentabilidade

Como alinhar tecnologia, inovação e responsabilidade social para construir negócios sustentáveis?

Neste painel, empreendedoras compartilharão experiências sobre sustentabilidade, economia circular e automação digital com impacto social, destacando como a tecnologia pode transformar indústrias e gerar impacto positivo.

| Painelistas:

· Danielle Malta Santana (Recicla.se) – Sustentabilidade e economia circular

· Débora Camuri (BuiltCode IT Solutions) – Transformação digital e inovação

· Pâmela Cavalcanti (Beeto Soluções Digitais) – Automação digital e impacto social

– Moderação: Neiva Lacerda

Painel 3 – Mulheres na Gestão e Tecnologia: Liderança e Conexões

Como liderar negócios e impulsionar a inovação no setor de tecnologia?

Este painel abordará estratégias de liderança, inovação na gestão e transformação digital, discutindo os desafios e oportunidades para mulheres no setor de tecnologia e gestão empresarial.

| Painelistas:

· Kathia Alves (VIP Solutions) – Tecnologia em comunicação empresarial e vendas B2B

· Gabriela Marques (Medei) – Estratégia comercial e humanização nos negócios

· Flávia Cristina Cabezaolias (Datamace) – Gestão de pessoas e inovação em RH

– Moderação: Ana Lea Martin

Interação com o público

Cada painel terá duas rodadas de perguntas com as painelistas e, ao final, será aberta a participação do público, permitindo perguntas e troca de insights com as especialistas.

Serviço:

Startup Day ABC Paulista

Data: 22/3 (sábado)

Horário: 13h

Local: Sabina Escola Parque do Conhecimento

Endereço: Rua Juquiá, s/n – Vila Eldízia

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/startup-day-abc-paulista/2860632