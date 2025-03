Inscrições abertas para o Startup Day  

O Startup Day 2025, um dos maiores movimentos de fomento ao empreendedorismo e inovação do Brasil, já tem data marcada: será realizado em 22 de março, em Santo André o evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com prefeitura de Santo André, por meio do Parque Tecnológico da cidade. Podem participar pessoas que queiram entender mais sobre inovação e startups, principalmente quem já tem ou quer começar uma startup.

A programação traz conteúdo, oportunidades e networking

“O Startup Day ABC Paulista será um encontro imperdível para quem quer se conectar ao ecossistema de inovação, trocar experiências e fortalecer o cenário de startups na região. Este ano, o evento destaca o protagonismo das mulheres na tecnologia e no empreendedorismo, ampliando vozes e oportunidades no setor”, avalia Ana Lea Martin, analista de Negócios do Sebrae Grande ABC.

O Startup Day reforça o compromisso do Sebrae for Startups em apoiar às ações de empreendedorismo no ecossistema de inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.

Sobre o Startup Day

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema

Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.

O evento tem como público-alvo startups em todos os momentos de maturidade: curiosidade, ideação, validação, tração, crescimento e escala. Os principais objetivos da iniciativa são fomentar o ecossistema inovador brasileiro, apresentar a experiência Sebrae

Startups de atendimento às startups em todo o Brasil e empoderar os gestores em atuação regional.

SERVIÇO

Startup Day 2025

Data: 22 de março

Horário: 13h às 17h

Local: Sabina Escola Parque do Conhecimento

Travessa Juquiá, s/n, Estacionamento no Sabina, Vila Eldizia – Santo André, SP

Inscrições: https://www.sympla.com.br/startupday