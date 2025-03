Sebrae-SP oferece cursos técnicos gratuitos para moradores de Mauá 

Com apoio do Sebrae-SP no Grande ABC, a secretaria de Trabalho e Renda de Mauá, por meio do programa Qualifica Mauá, está com vagas abertas para cursos técnicos destinados a quem procura uma oportunidade de gerar uma renda fixa ou extra e para quem quer aprimorar os seus conhecimentos.

As aulas são presenciais e toda a atividade é gratuita. É possível se inscrever em mais de uma atividade, mas as vagas são limitadas e as inscrições são por ordem de chegada.

“Os cursos são certificados pelo Senac e contam com mais duas aulas exclusivas para gestão do seu negócio ministradas pelo Sebrae-SP. As vagas são limitadas e exclusivas para munícipes de Mauá”, explica Giovana Gobbato, analista de Negócios do Sebrae-SP.

Para saber quais cursos estão disponíveis, basta acessar o Qualifica Mauá . As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria, que fica na Rua Jundiaí, 63 – Matriz – Mauá; ou pelo telefone: (11) 4512-7779, ramal 1836

CURSOS MINISTRADOS PELO SEBRAE-SP

Aprenda Maquiagem para Beleza Negra

Dias 02 a 24/04 – das 8h00 às 12h00

Aprenda Técnicas de Design de Sobrancelhas

Dias 04 a 25/04 – das 13h00 às 17h00

Prepare e venda docinhos clássicos para festas

Dias 07 a 15/04 – das 13h00 às 17h00

Prepare e venda bolos e tortas

Dias 07 a 23/04 – das 8h00 às 12h00

Cursos Técnicos – Sebrae-SP / Prefeitura de Mauá

Inscrições e informações: Secretaria de Trabalho e Renda

Endereço: Rua Jundiaí, 63 – Matriz – Mauá

Telefone: (11) 4512-7779, ramal 1836

Outros cursos: Qualifica Mauá