Mauá tem 108 vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos

Nesta semana, o Qualifica Mauá, programa da Prefeitura, tem 108 vagas em sete cursos profissionalizantes gratuitos. As oportunidades de estudos surgem graças a parcerias do município com o Senai, com o Sebrae e com o Centro Paula Souza, por meio da secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo e também opções próprias da Prefeitura. A lista é atualizada constantemente.

Os cursos disponíveis são: Aprenda Técnicas de Design de Sobrancelhas, Aprenda maquiagem para Beleza Negra, Balconista de Farmácia, Eletricista Instalador, Porteiro e Controlador de Acesso, Prepare e Venda Bolos e Tortas, Prepare e Venda Docinhos Clássicos para Festas.



Outras informações sobre os requisitos e os locais das aulas, por exemplo, podem ser consultados no link: https://sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua/. A Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo também criou o canal do Qualifica Mauá, no Whatsapp, que pode ser acessado em: https://tinyurl.com/qualificamaua.



As matrículas devem ser feitas presencialmente na Casa do Trabalhador. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável maior de idade. O atendimento ao público é das 8h às 12h e das 13h às 16h. O endereço é rua Jundiaí, n° 63, Bairro da Matriz. Para mais informações, munícipes podem telefonar para o número (11) 4512-7779, ramal 1836.



Os interessados devem levar os seguintes documentos (originais e cópias): RG, CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade.

Inscrições abertas para seis cursos gratuitos para novos empreendedores

O Empreenda Certo, programa da Prefeitura de Mauá que tem como objetivo fortalecer o ecossistema empreendedor local, oferecendo ferramentas e conhecimentos essenciais para o sucesso e crescimento dos negócios na região, tem inscrições abertas para seis cursos gratuitos, por meio da parceria entre a Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas). Ao todo são 120 vagas.

Essa é uma ótima oportunidade para a busca de conhecimento para quem pretende abrir uma empresa ou quer ampliar um negócio já existente. Os cursos com inscrições abertas são:

Comece seu planejamento financeiro.

Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai seu dinheiro.

Faça o preço certo e não perca dinheiro – Precificação.

Comece a planejar o marketing de sua empresa.

Seja Digital – Supere seus Limites.

Faça Digital – Instagram para Negócios.

Os interessados devem acessar a página: https://sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua/ e verificar na tabela o curso preferido e clicar no link para realizar a inscrição. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo telefone ou Whatsapp: 11 4512-7736 ou enviar e-mail para [email protected].

Os encontros que acontecerão ao longo do mês de março, serão realizados no Auditório de Eventos da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). O endereço é Rua Almirante Barroso, 30, Vila Bocaina, Mauá.