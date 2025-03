São Caetano lança Programa de Aceleração de Startups na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (25/3), às 18h30, o Parque Tecnológico Municipal será palco do lançamento do Programa de Aceleração de Startups, promovido pela Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação). O evento visa apoiar startups em diferentes estágios de desenvolvimento, fortalecendo o ecossistema de inovação e impulsionando o crescimento de novas empresas.

Durante a cerimônia, serão lançados o Edital e o Formulário de Inscrição, permitindo que as startups interessadas se candidatem à edição deste ano. O programa conta com parceiros estratégicos como Bossa Invest, Sebrae, Nvidia, Instituto Mauá e USCS.

Alan de Camargo, Secretário da Sedeti, destaca que o evento representa uma excelente oportunidade para as startups da região. “O programa foi criado para apoiar empresas emergentes, oferecendo ferramentas essenciais para inovação e crescimento, desde as que estão em fase inicial até aquelas que enfrentam desafios mais complexos”, afirma.

Com duração de seis meses, o Programa de Aceleração oferecerá capacitações gratuitas, mentorias especializadas, conexões estratégicas e visibilidade para os empreendedores, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos negócios.