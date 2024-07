Parque Tecnológico de Santo André e UFABC assinam Acordo de Cooperação para o Cite

Em cerimônia realizada na última sexta-feira (28), na Universidade Federal do ABC (UFABC), foi celebrada a assinatura do Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – PD&I entre o Parque Tecnológico de Santo André e a UFABC.

Participaram da assinatura o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego da Prefeitura de Santo André, Evandro Banzato, e o reitor da UFABC, Dacio Matheus.

O objetivo principal das atividades de cooperação é a estruturação do Centro de Manufatura Avançada (CMA) do Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Cite), do Parque Tecnológico de Santo André.

O CMA-Cite será um laboratório de ponta para atividades de PD&I e desenvolvimento científico e tecnológico em manufatura avançada, destacando o desenvolvimento de projeto, fabricação e entrega de demonstradores e a capacitação de pessoal.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, o laboratório que está sendo desenvolvido em parceria com a UFABC terá como missão o desenvolvimento de projetos de PD&I, além da capacitação de profissionais do amplo ecossistema na área de automação industrial.

“A UFABC é um dos grandes ativos de nossa região e a proximidade e trabalho conjunto com seu corpo docente e seus alunos em graduação e pós-graduação são fundamentais para a materialização e consolidação do Cite como um dos principais distritos criativos de inovação da região metropolitana.Reconhecendo, valorizando e conectados com nossos ativos locais, seguimos trabalhando com muita dedicação e entusiasmo”, disse Banzato.

A implantação tem papel estratégico para a competitividade do setor metal mecânico/automobilístico e a maturação de tecnologias relacionadas a Indústria 4.0, contribuindo para a capacitação tecnológica e desenvolvimento de novos negócios fomentados por meio do Parque Tecnológico, com parceria estratégica do CECS/UFABC.

Esta parceria viabilizará o acesso a equipamentos de alta tecnologia e valor agregado a equipe de pesquisadores da UFABC, outras universidades e empresas, representando ganhos para a competitividade do setor metal mecânico/automobilístico e estimulando a geração de empregos de qualidade no setor.

Cite – Localizado no prédio da antiga Rhodia Química, na Avenida dos Estados, que está sendo totalmente reformado e readequado à nova função, o Centro de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo do Parque Tecnológico de Santo André terá área para exposições, eventos, apresentações, espaços para instituições parceiras e para treinamentos no piso térreo e, no piso superior, contará com salas integradas para reuniões, apoio administrativo, coworking, cobusiness, entre outras atividades.

O Cite será mais um instrumento que materializará o objetivo do Parque Tecnológico de Santo André: operar em rede para a promoção do desenvolvimento econômico e geração de riqueza através de um esforço coletivo, somado, integrando todas as forças do ecossistema de inovação do município.

Para as obras do local são investidos R$ 27 milhões provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional, disponibilizados por meio da Caixa Econômica Federal, contrapartida de R$ 14 milhões da Prefeitura de Santo André, além de outros R$ 10 milhões que foram aprovados na chamada pública do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/Finep/FNDC/CT – Verde Amarelo, uma seleção pública de propostas para apoio a parques tecnológicos em implantação e operação.

Parque Tecnológico de Santo André – Ligado à Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, o Parque Tecnológico atualmente opera diversos programas e projetos, como o Hub de Inovação Aberta, Bureau de Serviços Tecnológicos, ConectCidade, Ambientes de Inovação e CapacitaTech. Ao todo, por meio de ações do Parque, R$ 93 milhões já foram aprovados em projetos de inovação na cidade, sejam eles diretamente com as empresas ou junto aos órgãos de fomento federais e estaduais.

Atualmente, o Hub de Inovação do Parque Tecnológico de Santo André tem como integrantes a Cofip ABC, Patriani, SYN Prop& Tech, Hoppe& Ribeiro, Mercedes-Benz, Rhodia Solvay Group, Festo, Tim, PrometeonTyreGroup, General Motors, Hion Soluções e Tecnologia, Digisystem, Insider Store, Incopel e SMC.

Mais informações sobre as ações do Parque Tecnológico podem ser encontradas no site www3.santoandre.sp.gov.br/parquetecnologico. Também acompanhe o Parque por meio do LinkedIn em www.linkedin.com/company/parquetecsa.