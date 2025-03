Evento nacional para startups reúne 200 pessoas em Santo André

Cerca de 200 empreendedores, investidores, mentores e outros atores ligados à tecnologia participaram, neste sábado (22), do Startup Day, na Sabina Escola Parque do Conhecimento. O evento faz parte do calendário nacional do Sebrae e, no ABC, a ação foi realizada pelo Sebrae for Startups e cocriada pelo ecossistema de inovação, em parceria com a Prefeitura de Santo André, por meio do Parque Tecnológico.

De acordo com o prefeito Gilvan Junior, a inovação e a tecnologia são alguns dos assuntos em que a Prefeitura tem um olhar especial. “É difícil reunir o ecossistema de inovação, ter as startups funcionando em parceria com a academia e com o poder público. Isso é um trabalho de anos. Hoje temos esse bom ambiente em Santo André, além de várias outras ações que envolvem inovação, como as diversas ferramentas que temos disponíveis tornando Santo André uma cidade inteligente”, contou.

O Startup Day trouxe especialistas e empreendedoras para discutir inovação, impacto social e liderança feminina no setor de tecnologia. O evento começou com visita à Sabina, seguido de uma abertura no Planetário, onde foi feita a foto oficial do ecossistema de inovação do ABC.

Após um momento de networking e conexão, os participantes acompanharam depoimentos de mulheres atuantes no segmento, dando início aos painéis temáticos. Os debates abordaram desafios na Deep Tech, destacando avanços em inteligência artificial, saúde digital, eletrônica automotiva, robótica e cosmética inteligente. Outro painel explorou a relação entre tecnologia e sustentabilidade, com foco em economia circular e automação digital de impacto social.

Encerrando a programação, especialistas discutiram estratégias de liderança feminina na gestão e tecnologia. O público participou ativamente com perguntas e trocas de insights, fortalecendo conexões e impulsionando o ecossistema de inovação.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, o bom ambiente de negócios estabelecido na cidade favorece a reunião da rede de inovação. “Na tarde de hoje tivemos uma série de atores do ecossistema de inovação do ABC reunidos, o que reforça a importância deste evento, que faz parte do calendário nacional do Sebrae, e a força e a união da rede de inovação em Santo André e na região do ABC. Para nós é um prazer sediar mais uma vez o Startup Day e estamos à disposição do ecossistema de inovação, por meio do Parque Tecnológico de Santo André”, afirmou Banzato.

Segundo o gerente regional do Sebrae Grande ABC, Vinicius Nóbrega, hoje o Brasil todo está conectado com um único propósito: fomentar o empreendedorismo inovador através das startups. “No Grande ABC, não poderia ter acontecido em um lugar mais inspirador: a Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André. Um lugar que reúne ciência e educação lúdica tornando tudo muito mais agradável e possibilitando que as mães empreendedoras, que foram as estrelas do evento de hoje, pudessem participar junto com seus filhos. Agradecemos a parceria com a cidade de Santo André que tornou esse evento possível”, reforçou Nóbrega.

De acordo com a secretária adjunta de Educação, Carla Maria Menezes, a Sabina foi a escolha ideal para sediar o evento. “A Sabina Escola Parque do Conhecimento incentiva a aprendizagem, o desenvolvimento, a pesquisa, o lado científico, pedagógico e o meio ambiente. É um lugar repleto de descobertas e possibilidades, que combina e muito com o evento de hoje”, disse

Foram parceiros da Prefeitura e do Parque Tecnológico de Santo André, bem como do Sebrae, na realização deste evento o Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada), Parque Tecnológico de São Caetano do Sul, ABC Valley, UP Lab Senai, CIO IT 7, Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Instituto Brasil Digital, UFABC, USCS, Itescs, Etec, Fatec e Centro Paula Souza.