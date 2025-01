SPTrans anuncia desvios em de linhas na Zona Leste em janeiro

A SPTrans informa que nos dias 5, 12, 18 e 19, sempre das 5h às 19h, 14 linhas terão desvios em seus itinerários devido à interferência viária no Largo São José do Belém, entre as ruas Cajuru e Júlio de Castilho, e, Viaduto Guadalajara, sentido bairro, em Belenzinho, Zona Leste.

Atenção

Os passageiros que utilizam o ponto de atendimento localizado no Largo S. José do Belém, 44, terão como opção a parada localizada na Rua Belém, 336.

Já os passageiros que utilizam o ponto na Rua Júlio de Castilho, 176, terão como opção a parada na Rua S. Leopoldo, 674.

Acompanhe as mudanças:

172N/10 Shop. Center Norte – Metrô Belém

Ida: normal até R. Belém, R. Cajuru, R. São Leopoldo, R. Artur Mota, R. Elói Cerqueira, R. Júlio de Castilho, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

271F/10 Center Norte – Metrô Belém

Ida: normal até R. São Leopoldo, R. Artur Mota, R. Elói Cerqueira, R. Júlio de Castilho, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

351F/10 Jaçanã – Term. Vl. Carrão

Ida: normal até R. Belém, R. Cajuru, R. São Leopoldo, R. Júlio de Castilho, Viaduto Guadalajara, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Padre Adelino, Praça Barão do Tietê, Rua Doutor Fomm, Av. Alcantara Machado, acesso Viaduto Bresser, Rua Bresser, Rua 21 de Abril, Rua São Leopoldo, Rua Artur da Mota, Rua Eloi Cerqueira, Rua Cajuru, prosseguindo normal.

172P/10 Vl. Zilda – Metrô Belém

172R/10 Jaçanã – Metrô Belém

Ida: normal até R. Belém, R. Cajuru, R. São Leopoldo, R. Artur Mota, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

172Y/10 Vl. Constança – Metrô Belém

Ida: normal até R. Belém, R. Cajuru, R. São Leopoldo, R. Artur Mota, R. Elói Cerqueira, R. Júlio de Castilho, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

3112/10 Vl. Industrial – Metrô Belém

Ponto inicial: sem alteração.

Ponto final: Rua Padre Adelino, 469.

Ida: normal até R. Padre Adelino.

Volta: R. Padre Adelino, Praça Barão do Tietê, prosseguindo normal.

4729/10 Pq. Bancário – Metrô Belém

Ponto inicial: sem alteração.

Ponto final: Rua Padre Adelino, 595.

Ida: normal até R. Padre Adelino.

Volta: R. Padre Adelino, Rua Siqueira Bueno, prosseguindo normal.

407F/10 Term. São Mateus – Metrô Belém

Ponto inicial: sem alteração.

Ponto final: Rua Padre Adelino, 668 – oposto

Ida: normal até R. Padre Adelino.

Volta: R. Padre Adelino, Rua Siqueira Bueno, prosseguindo normal.

513L/10 Term. Sacomã – Pq. Belém

Ida: normal até a Rua Padre Adelino, Praça Barão do Tietê, Rua Doutor Fomm, Av. Alcantara Machado, acesso Viaduto Bresser, Rua Bresser, Rua 21 de Abril, Rua São Leopoldo, Rua Artur Mota, Rua Eloi Cerqueira, Rua Cajuru, prosseguindo normal.

Volta: normal até R. Belém, R. Cajuru, R. São Leopoldo, R. Júlio de Castilho, Viaduto Guadalajara, prosseguindo normal.

5144/10 Term. Sapopemba – Term. Princ. Isabel

Ida: normal até a Rua Padre Adelino, Praça Barão do Tietê, Rua Doutor Fomm, Av. Alcantara Machado, acesso Viaduto Bresser, Rua Bresser, Rua 21 de Abril, Rua São Leopoldo, Rua Artur Mota, Rua Eloi Cerqueira, Rua Cajuru, prosseguindo normal.

Volta: normal até R. Belém, R. Cajuru, R. São Leopoldo, R. Júlio de Castilho, Viaduto Guadalajara, prosseguindo normal.

574R/10 Term. Sapopemba – Metrô Belém

Ponto inicial: sem alteração.

Ponto final: Rua Padre Adelino, 735.

Ida: normal até R. Padre Adelino.

Volta: R. Padre Adelino, Rua Siqueira Bueno, prosseguindo normal.

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

Ida: normal até R. São Leopoldo, Rua Artur Mota, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

407A/10 Shop. Aricanduva – Lgo. Da Concórdia

Somente no dia 18 (sábado)

Ida: normal até a Rua Padre Adelino, Praça Barão do Tietê, Rua Doutor Fomm, Av. Alcantara Machado, acesso Viaduto Bresser, Rua Bresser, Rua 21 de Abril, Rua São Leopoldo, Rua Artur Mota, Rua Eloi Cerqueira, Rua Cajuru, prosseguindo normal.

Volta: normal até R. Belém, R. Cajuru, R. São Leopoldo, R. Júlio de Castilho, Viaduto Guadalajara, prosseguindo normal.