PM apreende quase 4 mil tabletes de maconha na zona leste de SP

A Polícia Militar apreendeu quase 4 mil tabletes de maconha, além de porções de cocaína, em um carro na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo, no último domingo (29). O motorista e o passageiro do veículo, de 30 e 38 anos, foram presos em flagrante. Os dois levariam as drogas até o Vale do Paraíba.

Os militares realizavam fiscalização de trânsito, quando deram ordem de parada a um motorista, que não foi obedecida, dando início a uma perseguição.

Em determinado momento, os suspeitos entraram em uma rua sem saída, abandonaram o veículo e tentaram fugir a pé, mas foram detidos. No carro, os policiais encontraram dez fardos de maconha que continham 3,9 mil tabletes.

Na ação, também foram apreendidas porções de cocaína, celulares e quase R$ 2 mil em espécie. As equipes apuraram que a dupla havia acabado de carregar o carro com as substâncias para descarregarem na região do Vale do Paraíba.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao 30° Distrito Policial do Tatuapé, onde permaneceram presos por tráfico de drogas.