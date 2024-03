Space 4 Fun chega no São Bernardo Plaza Shopping

Os pequenos já têm diversão garantida no São Bernardo Plaza Shopping! A partir de 7 março, o Space 4 Fun, circuito temático de brincadeiras, chega a Praça de Eventos do empreendimento. Com naves e disco voador decorativos, a atração leva a criançada a uma viagem intergaláctica cheia de aventura. O Space 4 Fun fica disponível até o mês maio e opera durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

O espaço traz um circuito completo para os pequenos com piscina de bolinhas, escorregadores, obstáculos, pula-pula e escalada. As brincadeiras são pensadas para estimular o espírito aventureiro dos pequenos e proporcionar uma experiência completa dentro do espaço localizado no Piso L1.

Os preços para brincar variam entre R$35 e R$60 para sessões que vão de 20 a 60 minutos. A atração é recomendada para crianças de 0 a 10 anos – crianças de 0 a 2 anos só podem brincar acompanhadas de um adulto responsável. Crianças PCD pagam meia entrada.

Serviço – Space 4 Fun

Data: de 07/03 a 05/05

Horário: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 12h às 21h

Local: Praça de Evento, Piso L1

Endereço: Av. Rotary, 624 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, 09721-000

Valores:

20 minutos – R$35

30 minutos – R$45

45 minutos – R$50

60 minutos – R$60