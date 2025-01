SP vence prêmio internacional por follow-on da Sabesp

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebe nesta quinta-feira (30), em Nova York, nos Estados Unidos, o prêmio “Equity Follow-On of the Year”, concedido pela revista “LatinFinance” em reconhecimento à bem-sucedida operação de privatização da Sabesp, finalizada em julho do ano passado via follow-on (ou oferta subsequente de ações). Esta é uma das categorias da premiação “Deals of the Year Awards”, realizada há 35 anos pela publicação, especializada no mercado financeiro da América Latina e do Caribe. Durante a viagem, o governador também cumpre agenda com uma série de encontros com investidores privados.

“É uma honra receber essa importante premiação em nome do Governo de São Paulo. O bem-sucedido processo que levou ao follow-on da Sabesp é fruto da dedicação de uma equipe técnica de primeira linha, que trabalhou em uma solução transformadora para o saneamento”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

“Durante a viagem também nos reuniremos com investidores para discutir o andamento projetos de infraestrutura, educação e mobilidade. Há interesse global por investimentos em ativos de longo prazo do estado de São Paulo, gerando emprego e renda à população, afirmou Tarcísio.

A comitiva paulista conta ainda com os secretários estaduais Rafael Benini (Parcerias e Investimentos), Natália Resende (Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e Lais Vita (Comunicação), além do CEO da Sabesp, Carlos Piani, e de outros executivos da companhia.

As agendas em Nova York terão início já na manhã desta quarta-feira (29), horas após o desembarque da delegação. A programação tem encontros com empresários, investidores e grupos financeiros. Na pauta de discussões deste primeiro dia estão os próximos passos de investimentos da Sabesp nesta primeira fase após a desestatização.

No dia seguinte, a comitiva paulista apresentará a investidores outros projetos de infraestrutura e desenvolvimento econômico que têm sido impulsionados atualmente. O governador vai detalhar iniciativas em andamento do portfólio do Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP) em diversas áreas.

Já os vencedores do “Deals of the Year Awards” serão anunciados oficialmente na noite de quinta-feira (30) durante o Jantar Anual de Mercados de Capitais da LatinFinance. Na cerimônia, o governador de São Paulo vai integrar um grupo que inclui outras autoridades públicas, além de executivos e investidores de toda a América Latina e do Caribe.