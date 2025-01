Sabesp fará investimento para antecipar a universalização do saneamento para 2029

Para alcançar a meta de universalização do saneamento básico quatro anos antes do que determina o Novo Marco Legal do Saneamento (2033), a nova Sabesp passa, já a partir deste ano, a investir R$ 369 por habitante. O valor é 115% superior à média aportada pela empresa entre 2017 e 2024 (R$ 171), antes de se tornar uma empresa privada, e mais que o triplo da média nacional (R$ 111), segundo dados do Instituto Trata Brasil.

De acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), o Brasil precisaria investir mais de R$ 230 por habitante para atingir a universalização dentro do prazo previsto. Só assim o Brasil terá mais saúde, qualidade de vida e desenvolvimento social e econômico, uma vez que a Organização Mundial da Saúde demonstra que cada R$ 1 aplicado em saneamento se transforma em R$ 4 de benefícios sociais.

“Nosso compromisso é transformar a vida de milhões de moradores de São Paulo com soluções de saneamento que promovam saúde, sustentabilidade e qualidade de vida. Estamos trazendo inovação, tecnologia e comprometimento para garantir que cada gota de água tratada chegue onde ela é mais necessária. Mais de 12 milhões de pessoas serão beneficiadas até 2029, incluindo moradores de áreas periféricas e rurais que, até hoje, não têm acesso a água potável e esgoto tratado”, afirma Carlos Piani, CEO da Sabesp.

Os investimentos vão aumentar a segurança hídrica no abastecimento, modernizar a infraestrutura, reduzir as perdas e conectar milhões de novas famílias às redes de água e esgoto. Novas redes, obras de interligação, estações de tratamento de última geração e a revitalização de mananciais e rios, como os Rios Tietê e Pinheiros e as Represas Billings e Guarapiranga, estão contemplados no plano da Companhia, que vai investir mais de R$ 60 bilhões até 2029.

Com esse ciclo de investimentos, a nova Sabesp se consolida como protagonista na transformação do setor de saneamento básico no Brasil, com impactos sociais, econômicos e ambientais significativos, incluindo a revitalização do Rio Tietê, símbolo do Estado de São Paulo e que atravessa, ao longo de seus mais de 1.100 quilômetros de extensão, praticamente todo o Estado, de leste a oeste.

Referência nacional e internacional, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto em 375 municípios paulistas e atende 28 milhões de habitantes.