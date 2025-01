SP realiza ações de prevenção ao HIV em várias regiões nesta quarta-feira (29)

Na quarta-feira, dia 29, a Coordenadoria de IST/Aids, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dará continuidade ao projeto intitulado PrEP na Rua, que se deslocará para as zonas Sul, Leste e Oeste da capital paulista. A iniciativa conta com uma equipe especializada que disponibilizará testagens rápidas gratuitas para o HIV, sífilis e hepatites B e C, além de facilitar o início do uso da profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV. Também serão distribuídos materiais de prevenção, como preservativos e gel lubrificante.

O projeto PrEP na Rua tem como objetivo ampliar o acesso às medidas preventivas contra o HIV, focando especialmente nos grupos mais vulneráveis da população. A profilaxia pré-exposição é um método que envolve a administração diária de medicamentos antirretrovirais (em forma de um comprimido), garantindo proteção em caso de exposição ao vírus.

Serviço – PrEP na Rua

Descrição: O projeto oferece a possibilidade de iniciar a profilaxia pré-exposição (PrEP) ao HIV, realização de testes rápidos para HIV, sífilis e Hepatites B e C, além da distribuição de kits para autoteste de HIV, camisinhas e gel lubrificante.

Horários e Locais: