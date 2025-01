São Paulo inova com máquinas automáticas de PrEP e PEP, ampliando acesso ao HIV

Na última sexta-feira (24), a Prefeitura de São Paulo inaugurou uma nova máquina de distribuição automática de profilaxias pré e pós-exposição ao HIV (PrEP e PEP) e kits de autoteste para HIV. A instalação ocorreu na Estação Tucuruvi, da Linha Azul do Metrô, e marca a terceira unidade do tipo na cidade.

A iniciativa visa facilitar o acesso da população a métodos de prevenção ao HIV, permitindo que os interessados realizem teleconsultas por meio do canal SPrEP – PrEP e PEP online, acessível no aplicativo e-saúdeSP. Durante a consulta, os usuários recebem uma receita digital que possibilita o envio de um QR Code via SMS, o qual deve ser apresentado à máquina para a liberação automática do medicamento.

As máquinas são uma realização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em colaboração com a Companhia do Metropolitano de São Paulo. Esta ação tem se mostrado eficaz na ampliação do acesso às medidas preventivas contra o HIV, contribuindo para a redução contínua dos novos casos na capital paulista, que já apresenta uma queda nos índices por sete anos consecutivos.

Até o momento, as duas primeiras máquinas, instaladas nas Estações Vila Sônia e Luz, ambas da Linha Amarela, contabilizaram mais de 1.300 retiradas em apenas seis meses de operação. Essa estatística representa um aumento significativo de 635%, evidenciando a relevância dessa alternativa para os cidadãos, que podem utilizar os dispositivos diariamente das 4h40 às 24h.

A instalação da nova máquina na Estação Tucuruvi fortalece o compromisso da gestão municipal em oferecer serviços de saúde descentralizados, atendendo também áreas da Zona Norte da cidade. “Expandir o acesso aos métodos de prevenção ao HIV é uma prioridade para a Prefeitura, refletindo nosso empenho em promover saúde pública e inovação. Cada nova unidade instalada representa mais oportunidades para proteção e conscientização”, comentou Cristina Abbate, coordenadora de IST/Aids da SMS.

A escolha da localização para a nova máquina foi baseada em análises epidemiológicas e nas necessidades de saúde pública observadas na capital. Este projeto complementa iniciativas como a Estação Prevenção – Jorge Beloqui, localizada na Estação República da Linha Vermelha, que desde sua abertura em junho de 2023 já atendeu mais de 18 mil pessoas em horários alternativos.

Instruções para Acesso às Máquinas Automáticas:

Teleconsulta: Os interessados podem agendar uma teleconsulta gratuita pelo canal SPrEP – PrEP e PEP online no aplicativo e-saúdeSP, disponível diariamente das 18h às 22h. Receita e QR Code: Após a consulta médica, o usuário recebe uma receita digital e o aplicativo gera um QR Code. Retirada na Máquina: O usuário deve apresentar o QR Code ao leitor da máquina, que automaticamente libera a profilaxia prescrita e um kit autoteste para HIV.

Desde seu lançamento em junho de 2023, o canal SPrEP – PrEP e PEP online já acumulou mais de 3 milhões e 250 mil acessos, com uma média diária superior a 30 QR Codes expedidos. Atualmente, mais de 56 mil pessoas estão cadastradas para utilizar a PrEP na cidade, evidenciando o sucesso das estratégias implementadas para aproximar os cidadãos das tecnologias disponíveis para sua saúde.

A redução nos novos casos de infecção por HIV em São Paulo é notável: dados recentes apontam uma diminuição superior a 55% entre 2016 e 2023, passando de 3.716 casos para 1.705. A queda é ainda mais significativa entre jovens de 15 a 29 anos, onde alcançou 57% nesse mesmo intervalo.