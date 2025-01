Ministério da Saúde lança nova embalagem para autoteste de HIV

Nos próximos meses, os serviços públicos de saúde em todo o Brasil, em colaboração com organizações da sociedade civil, receberão uma nova versão do autoteste de HIV. Esta atualização introduz uma embalagem menor e mais discreta, com o objetivo de facilitar o diagnóstico da infecção e assegurar que o tratamento seja iniciado de forma oportuna, contribuindo assim para a redução da transmissão do vírus.

Artur Kalichman, coordenador-geral de Vigilância de HIV e Aids, destaca que “essa mudança vai além de um mero ajuste estético; acreditamos que a nova embalagem tornará o autoteste mais fácil de transportar, aumentando sua acessibilidade”.

O autoteste é disponibilizado gratuitamente em todo o território nacional, e as unidades que realizam a distribuição podem ser facilmente consultadas online. Este exame é projetado para ser realizado pelo próprio usuário em um local e momento de sua escolha, oferecendo a mesma praticidade dos testes rápidos tradicionais.

A nova embalagem inclui uma tarja vermelha que proíbe a venda do produto e fornece um número gratuito de suporte ao consumidor, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

O teste utiliza uma amostra de fluido oral e apresenta resultados em apenas 20 minutos. Cada unidade contém um tubo com solução diluente, um swab para coleta da amostra, um cartão de resultado, uma tira-teste para indicar o resultado, um guia do usuário e um cartão com instruções, além de um saco para descarte. É importante ressaltar que o usuário deve aguardar 30 minutos sem ingerir alimentos ou bebidas, fumar ou realizar qualquer higiene bucal antes da testagem. As orientações completas estão disponíveis no guia do usuário e em vídeos na internet.

O Ministério da Saúde recomenda o autoteste especialmente para indivíduos que estiveram expostos ao risco de contágio por meio de relações sexuais desprotegidas, violência sexual ou acidentes envolvendo objetos cortantes. Em caso de resultado positivo, é importante salientar que o autoteste não substitui um diagnóstico definitivo; exames complementares são necessários para confirmar a infecção e iniciar a profilaxia pós-exposição (PrEP), que pode ser realizada no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo os dados mais recentes do ministério, até 2023 foram distribuídos mais de 182 mil autotestes em todo o país. Desses, 37% foram destinados ao uso na PrEP dentro do sistema público de saúde e 27% foram retirados para uso individual.

Draurio Barreira, diretor do Departamento de HIV, Aids Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, conclui: “Simplificar o processo de testagem e torná-lo mais acessível e menos intimidador são formas eficazes de romper barreiras e aprimorar a resposta ao HIV”.