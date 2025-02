SP prepara megaoperação de trânsito e transporte para o Carnaval 2025

A Prefeitura de São Paulo está organizando uma grande operação de trânsito e mobilidade para garantir a segurança e fluidez nos deslocamentos durante o Carnaval 2025. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a SPTrans estão realizando a ação, que abrangerá bloqueios, desvios de linhas de ônibus, reforço no transporte público e apoio a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

As medidas contemplam o pré-carnaval (22 e 23 de fevereiro), o carnaval (1º e 4 de março) e os desfiles pós-carnaval (8 e 9 de março). Ao todo, mais de 700 blocos se apresentarão em diferentes datas pela cidade, atraindo 16 milhões de foliões durante todo o Carnaval.

Desvios de linhas de ônibus

Para garantir que os passageiros estejam informados sobre as alterações no transporte público, a SPTrans divulgará todas as mudanças no site http://www.sptrans.com.br/carnaval. O usuário poderá consultar sua linha e verificar possíveis alterações no itinerário.

Pontos de ônibus: 1.300 pontos de ônibus da cidade receberão adesivos informativos sobre desvios e desativações temporárias.

1.300 pontos de ônibus da cidade receberão adesivos informativos sobre desvios e desativações temporárias. Jornal do Ônibus: distribuído em toda a frota (12 mil veículos), o material trará detalhes sobre as mudanças no transporte público, incluindo Carnaval de Rua e Sambódromo.

distribuído em toda a frota (12 mil veículos), o material trará detalhes sobre as mudanças no transporte público, incluindo Carnaval de Rua e Sambódromo. Alterações programadas: A SPTrans prevê 1.600 mudanças em linhas de ônibus ao longo dos três fins de semana de festa.

Bloqueios e trânsito

As informações sobre bloqueios viários serão disponibilizadas no site da CET [www.cetsp.com.br](http://www.cetsp.com.br/) por meio de um banner especial “Carnaval 2025”. O site informará:

Trechos bloqueados

Horários de concentração e dispersão dos blocos

Itinerários dos blocos

Regiões impactadas

Operação especial no Sambódromo

Para atender o público dos desfiles no Sambódromo do Anhembi, a SPTrans coordenará uma operação especial com 1.900 ônibus nos quatro dias de desfiles e no Desfile das Campeãs. A operação contará com o apoio de 841 técnicos, entre funcionários da SPTrans e das concessionárias.

Duas linhas de ônibus especiais para o público

Os foliões que vão aproveitar o Carnaval 2025 na avenida podem contar com o transporte público para chegar ao Sambódromo do Anhembi.

A SPTrans irá disponibilizar duas linhas especiais ligando estações de Metrô aos desfiles do Grupo Especial e dos grupos de acesso da folia paulistana, nos dias 22 e 28 de fevereiro e 1º, 2 e 8 de março.

O público poderá embarcar nas estações Portuguesa-Tietê, na linha 1-Azul e Palmeiras-Barra Funda, na linha 3-Vermelha. As linhas serão expressas, fazendo o percurso direto entre as estações e o Anhembi e irão operar durante toda a noite, garantindo também a volta para casa após os desfiles.

Linhas:

179A/10 Metrô Tietê – Anhembi

879A/10 Metrô Barra Funda – Anhembi

Além disso, o serviço Atende+ disponibilizará 20 vans nos três fins de semana de festa para transportar pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O trajeto será entre as estações de metrô Tietê e Barra Funda até o Sambódromo. Essa informação também estará no Jornal do Ônibus.