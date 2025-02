SPTrans linhas especiais de ônibus para quem vai assistir aos desfiles no Sambódromo

Os foliões que vão aproveitar o Carnaval 2025 na avenida podem contar com o transporte público para chegar ao Sambódromo do Anhembi. A SPTrans irá disponibilizar duas linhas especiais ligando estações de Metrô aos desfiles do Grupo Especial e dos grupos de acesso da folia paulistana, nos dias 22 e 28 de fevereiro e 1º, 2 e 8 de março.

O público poderá embarcar nas estações Portuguesa-Tietê, na linha 1-Azul e Palmeiras-Barra Funda, na linha 3-Vermelha. As linhas serão expressas, fazendo o percurso direto entre as estações e o Anhembi e irão operar durante toda a noite, garantindo também a volta para casa após os desfiles.

Linhas:

– 179A/10 Metrô Tietê – Anhembi

– 879A/10 Metrô Barra Funda – Anhembi

Nos ônibus será aceito pagamento por Bilhete Único e em dinheiro. O valor da tarifa é de R$ 5,00. Vale lembrar que quem utiliza o Bilhete Único tem direito a desconto na integração com o sistema sobre trilhos. Já entre 0h e 23h59 de domingo (2/3), as viagens serão gratuitas dentro do programa Domingão Tarifa Zero.

A SPTrans também vai disponibilizar duas linhas de vans do Serviço Atende+ realizando o transporte gratuito de pessoas com mobilidade reduzida, tornando o Carnaval mais acessível a todos. No Sambódromo, outra linha do Atende+ irá garantir mobilidade e acessibilidade ao público que precisa se deslocar pelo complexo.

Operação de ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar seu caminho pela passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.

Transporte de passistas

A SPTrans também disponibilizou mais de 1.900 ônibus para transportar os foliões que irão abrilhantar a avenida durante os desfiles de Carnaval, fazendo todo o deslocamento entre as quadras das escolas e os três locais de apresentação: Sambódromo do Anhembi, Vila Matilde e Butantã.