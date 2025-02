Mudanças nos ônibus de SP para o pré-carnaval

A SPTrans anunciou mudanças significativas nos itinerários de várias linhas de ônibus em São Paulo devido à passagem de blocos de rua durante o pré-carnaval, programado para este final de semana. Para melhor informar os passageiros, foi disponibilizado um site onde é possível verificar se a linha utilizada sofrerá desvios.

As alterações terão início no sábado (22), com modificações específicas nas seguintes regiões:

Capela do Socorro

Das 9h às 14h, as linhas 5632/10 (Vila São José – Largo São Francisco) e 677V/10 (Jardim Alpino – Estação Grajaú) terão seus trajetos alterados em função do Bloco Integrafolia. O novo percurso incluirá as ruas Walter Pereira Correia, Cassiano dos Santos, Hamilton Veloso da Silva, João dos Santos Araújo e Benício José da Fonseca.

Jabaquara

No mesmo dia, entre 14h e 18h, a linha 5012/10 (Vila Guacuri – Jabaquara) terá seu trajeto modificado devido ao Bloco do Zé Pereira. A concentração e desfile ocorrerão nas ruas Anita Costa e Onze de Fevereiro, e a linha funcionará em um sistema circular.

Parque Edu Chaves

Três linhas sofrerão alterações entre 13h e 18h em decorrência do Bloco Caldeirão Sem Fundo. As linhas afetadas são 1767/10, 2010/10 e 172J/10, que terão seus percursos adaptados para garantir a passagem dos foliões.

Mooca

A linha 573H/10 (Hosp. Sapopemba – Metrô Bresser) também terá mudanças em seu itinerário das 15h às 18h, devido ao Bloco Batuca Bresser. O ponto final será transferido para a Rua Ipanema.

Domingo (23)

Diversas alterações continuarão ao longo do domingo, abrangendo diferentes regiões como Parque Peruche, Santo Amaro e Tremembé. As linhas que sofrerão mudanças incluem 148P/10, 9354/10, entre outras.

A SPTrans recomenda que os usuários verifiquem os itinerários antes de embarcar e fiquem atentos às sinalizações nas paradas de ônibus durante o período festivo. O objetivo é minimizar impactos no transporte público enquanto se celebra uma das maiores festividades do país.

Acompanhe as atualizações através do site oficial da SPTrans para informações detalhadas sobre as alterações nos itinerários.