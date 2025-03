SP House atrai 15 mil visitantes no SXSW 2025, promovendo cultura e negócios em SP

A SP House, uma iniciativa do Governo de São Paulo, atraiu mais de 15 mil visitantes provenientes de 55 nacionalidades distintas durante sua participação no South by Southwest (SXSW) 2025, realizado em Austin, Texas. Este ano, a novidade que se destacou foi a criação de uma área de negócios exclusiva, proporcionando aos participantes a oportunidade de realizar reuniões e fortalecer laços comerciais, evidenciando o potencial econômico do estado paulista.

A secretária da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Marilia Marton, enfatizou a importância da presença da SP House no evento: “A participação reafirma o compromisso de São Paulo em se estabelecer como um dos principais centros de cultura e inovação global. Isso abre portas para novas oportunidades de negócios e colaborações internacionais, além de impulsionar nossa economia criativa”.

Com um espaço ampliado para 1.200 m², a SP House se tornou um ponto central para discussões sobre oportunidades comerciais e networking. O evento deste ano trouxe um aumento significativo nas ativações e na presença de palestrantes internacionais, permitindo que o público conhecesse mais sobre a arte e cultura do estado.

Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico, comentou sobre o sucesso da SP House: “Com uma série de reuniões com empresários e a apresentação dos projetos desenvolvidos em São Paulo, conseguimos demonstrar todo o potencial do estado para atrair investimentos”.

O espaço contou com uma programação diversificada que totalizou 32 horas de conteúdo destinado a todos os públicos. Entre painéis, masterclasses e apresentações musicais, foram abordados temas como inovação e cultura. Um dos destaques foi o movimento SP Por Todas, que visibilizou a rede de apoio do estado durante os debates iniciais da SP House e promoveu várias ativações artísticas.

Outro momento relevante foi a apresentação do projeto “Clipe da Quebrada”, que visa dar visibilidade a artistas das Fábricas de Cultura através da contratação de diretores de pequenas produtoras para criar videoclipes. O painel contou com a presença da secretária Marília Marton e do renomado diretor KondZilla.

No dia 10 de março, ocorreu o Business Talk intitulado “São Paulo: The Rising Star of Global Investments”, onde Jorge Lima explorou como o estado se firmou como um hub global para investimentos. A programação cultural também incluiu shows e apresentações musicais curadas pela Billboard Brasil.

A palestra “How to boost your profile and become a creator at SXSW” com Luiz Gustavo Ribeiro do LinkedIn e a transmissão do “Emerging Tech Trend Report” pela futurista Amy Webb foram algumas das atividades realizadas na SP House. Discussões sobre inteligência artificial no Brasil e o impacto social da publicidade também foram abordadas pelo especialista Ronaldo Lemos.

Painéis adicionais trataram sobre economia criativa periférica, tecnologia social em parceria com a ONG Gerando Falcões, cidades inteligentes e descarbonização. A masterclass “AI & The Future Economies” destacou o futuro do trabalho nas periferias e incluiu keynotes internacionais como uma conversa com Issa Rae.

Durante o evento, foi anunciado que a primeira edição do SP2B ocorrerá entre os dias 9 e 16 de agosto de 2026 no Parque Ibirapuera. Este evento tem como objetivo projetar São Paulo como um centro financeiro e hub criativo, com expectativa de receber mais de 500 mil participantes.

A escolha do SXSW para anunciar o SP2B reforça os laços com circuitos globais de inovação. O mestre de cerimônias foi Rafael Lazarini, CEO da Da20, empresa responsável pelo evento.

A arte também teve destaque na SP House, com uma fachada projetada por Carolina AFolego Silva que explora experiências femininas através do grafite. No último dia do evento, uma nova instalação chamada ‘We are that and much more’ exibiu retratos dos visitantes, simbolizando a inclusão na identidade paulista.

As ativações incluíram a Art Station com Tico Canato e Carolina AFolego, além do Open Air Studio que promoveu entrevistas com autoridades. O Museu do Café ofereceu degustações enquanto o Sampa Sky proporcionou uma experiência imersiva sobre paisagens icônicas de São Paulo.

A SP House é uma iniciativa organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas em parceria com InvestSP e Prefeitura de São Paulo. Recebeu apoio significativo de patrocinadores como Ambev, Fundação Itaú e Toyota.