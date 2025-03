Música, circo e teatro agitam as Fábricas de Cultura da capital e Grande SP em março

Em março, as Fábricas de Cultura — Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Organização Social Poiesis —, localizadas na capital, em Diadema e Osasco, estarão com uma agenda diversa, com atividades voltadas ao meio ambiente, espetáculos teatrais e circenses, além de um evento de moda e economia criativa periférica. Toda a programação é gratuita.

Confira alguns destaques por região:

Zona Norte

A biblioteca da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha realiza a atividade Eremita, em que o público poderá construir de forma colaborativa a segunda edição do jornal da biblioteca, no dia 21, sexta-feira, às 11h. No mesmo dia, às 11h30, a biblioteca da Fábrica de Cultura Jaçanã celebra o Dia Internacional das Florestas com uma oficina de criatividade onde as crianças aprenderão a montar uma floresta com materiais recicláveis como papel A4 e caixa de sapato.

No sábado, 22, a partir das 14h, a Fábrica de Cultura Jaçanã leva para a Praça Filhos da Terra a atividade Mais arte e mais diversão para animar todos os públicos por meio de escultura de bexiga, pintura facial, personagens de histórias infantis, jogos e brincadeiras, além de apresentações musicais.

Já no Núcleo Taipas, da Fábrica de Cultura Brasilândia, a criançada poderá assistir ao espetáculo teatral A cigarra e a formiga, em que dois artistas, desempregados com aluguel atrasado e contas a pagar, decidem montar um espetáculo usando somente os recursos restantes da enchente que destruiu o teatro deles. A atividade acontece no sábado, 22, às 14h.

A Fábrica de Cultura Brasilândia terá uma dobradinha especial na terça-feira, 25, com a atividade Rainha Quelé, promovida pela equipe do Estúdio de áudio, às 10h e às 14h30. Neste encontro, o público irá conhecer e interagir com parte da vida e da obra da sambista Clementina de Jesus, destacando suas raízes afro-diaspóricas. E quem passar pela biblioteca da unidade Brasilândia no mesmo dia, mas às 14h, poderá aprender técnicas de isogravura para criar produções inspiradas na arte das árvores.

Na quinta-feira, 27, às 18h30, o Núcleo Taipas recebe A Trupe Trapaceiros com o espetáculo circense Quando acordei o circo já tinha ido embora, acompanhado de música autoral ao vivo, com sanfona e percussão. E no dia 28, sexta-feira, às 14h, a biblioteca da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha promove a atividade Quilombos Matriarcais, sobre o protagonismo de mulheres negras e indígenas brasileiras. Os participantes vão escolher uma líder histórica e, em grupo, investigar a presença da figura no acervo para criar uma cartografia.

Zona Sul

O espetáculo teatral O sinal tocou e eu ainda não cheguei ocupará a Fábrica de Cultura Capão Redondo nos dias 25 e 26, terça e quarta-feira, às 14h30. A produção utiliza o hip-hop para abordar o contexto de uma escola pública da periferia, onde jovens com diferentes personalidades vão fazer uma prova de recuperação para concluir o Ensino Médio.

Já na biblioteca da unidade, o público poderá abrir uma cápsula do tempo criada pelos frequentadores da Fábrica de Cultura em 2022, quando guardaram relatos sobre como imaginavam a biblioteca no futuro. Além disso, o público poderá ver fotografias antigas do espaço e criar uma nova cápsula do tempo a ser aberta em 2027. A atividade acontece no dia 28, sexta-feira, às 13h30.

No dia 29, sábado, das 14h às 21h, a Fábrica de Cultura Jardim São Luís celebra 13 anos com apresentações musicais de 011 Vicência, Alt Niss e de AjuliaCosta. A festa ainda contará com uma oficina de Lambe-lambe com Sandro Akel, por meio do projeto Responsa, que busca inspirar a cidadania e a segurança no trânsito. Nesta atividade, o artista plástico compartilhará a técnica de encáustica utilizando cera e pigmentos com fragmentos de cartazes encontrados nas ruas. Os participantes aprenderão a criar colagens e sobreposições, explorando o impacto desses elementos na vida urbana. Para mais informações sobre as demais datas da oficina com Akel, acesse o site .

O aniversário da Fábrica de Cultura Jardim São Luís também inclui a 3ª edição da Mostra Moda: Elas!, realizada pelo Núcleo de Moda da unidade. O evento conta feira de empreendedorismo, onde os aprendizes do Núcleo de Moda, criativos, artistas e artesãos locais promoverão suas criações dentro do universo da moda, beleza e estética, além da venda de peças de brechós, uma mostra de Fashion Filmes e exposições.

Grande São Paulo

No sábado, 15, às 18h, a Fábrica de Cultura Diadema recebe uma edição da Batalha da Matrix – tradicional evento de hip-hop realizado em São Bernardo do Campo – com o apoio do projeto Responsa. O evento contará com a participação de diversos MC’s de renome, incluindo o lendário Celso Miranda, além de premiações aos vencedores.

O projeto Responsa realizará outras ações nas Fábricas de Cultura. Confira a agenda completa no site .

Ainda em Diadema, a equipe de biblioteca realiza um Caça-pistas, uma caça ao tesouro a partir do desaparecimento de um livro misterioso. O público será dividido em grupos e seguirá pistas relacionadas às obras e temas literários. A atividade acontece dia 18, terça-feira, às 14h.

De 18 a 21, terça a sexta, a Fábrica de Cultura Osasco realiza a Semana do Clima: unidos pela natureza, evento com especialistas, ativistas e comunidade local para refletir sobre as urgentes questões das mudanças climáticas e suas consequências diretas, principalmente entre as populações marginalizadas e vulneráveis que enfrentam a realidade do racismo ambiental.

Ao longo da semana, o público poderá acompanhar palestras, rodas de conversa, oficinas e apresentações culturais. O evento ainda abordará o papel dos quilombos e aldeias indígenas no enfrentamento das mudanças climáticas, além da busca por soluções locais para a preservação ambiental.

Os convidados presentes no evento: Karai Márcio Verá Mirim, cacique da aldeia Yvy Porã, localizada na Vila Jaraguá, região noroeste de São Paulo; Karina Rodrigues, ativista socioambiental; a equipe da A Ciclo Ambiental – Rádio Favela; e os ativistas Carlos Marx e Rosi Cheque da Casaviva, organização que promove ações e conscientização ambiental.

Clique aqui e fique por dentro de toda a programação das bibliotecas.