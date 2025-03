São Paulo moderniza casas de cultura com novos sistemas de som

A Prefeitura de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, anunciou a implementação de modernos sistemas de som em todas as Casas de Cultura da cidade. Além dos novos equipamentos de áudio, cada unidade contará agora com a presença de técnicos especializados para garantir o funcionamento adequado durante eventos.

Segundo Danilo Leite, gestor da Casa de Cultura Butantã, a primeira a receber as inovações, o processo de instalação e adaptação dos novos sistemas foi realizado com precisão. “As Casas de Cultura foram equipadas com sonorização de altíssima qualidade. Isso potencializa nosso trabalho e enriquece a curadoria, permitindo que apresentemos uma experiência sonora que faça jus ao talento dos artistas que se apresentam aqui”, declarou.

Leite enfatizou ainda que os novos equipamentos proporcionam uma organização mais eficiente nas atividades, permitindo um foco maior na curadoria e no relacionamento com os artistas, além de aprimorar o atendimento ao público. A introdução das tecnologias sonoras também traz maior flexibilidade para o planejamento das atividades culturais.

Com sistemas completos e de última geração, todas as Casas de Cultura agora dispõem de mesas digitais que permitem gravações, além de uma variada seleção de microfones adequados para diferentes formatos de apresentação. Artistas e grupos independentes têm a oportunidade de utilizar esses equipamentos durante ensaios e performances nos espaços oferecidos.

A operação técnica dos novos sistemas é realizada por profissionais qualificados que acompanham todos os projetos nas 19 Casas de Cultura. “A questão é bastante técnica. Não basta simplesmente conectar uma voz e um violão a um amplificador. É fundamental considerar os timbres, os retornos e monitorar os níveis de decibéis”, salientou Danilo Leite, que esteve envolvido na montagem dos equipamentos nos anos anteriores.

Com essas melhorias significativas, as Casas de Cultura estão mais bem preparadas para acolher uma variedade ainda maior de projetos artísticos, contribuindo para o dinamismo cultural da cidade. Por meio da cessão dos espaços ou da apresentação de propostas em editais, todos os cidadãos podem aproveitar os benefícios dos novos sistemas sonoros.