CMJ e Gerando Falcões unem forças para capacitar lideranças

O Conselho Mudando o Jogo (CMJ), reconhecido por sua atuação em prol de empresas e empresários em um modelo único de gestão compartilhada para gerar bons negócios, une forças com a Gerando Falcões, ONG que é referência nacional na luta contra a pobreza nas favelas do país por meio de soluções sustentáveis e geração de empoderamento econômico aos mais vulneráveis.

Essa parceria nasce de um encontro inspirador entre Gustavo Succi, CEO do CMJ, e Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, onde Edu compartilhou seu sonho de levar a estrutura de conselhos às favelas – ação prontamente apoiada por quem mais entende de Conselho no país. De um desejo, uma nova realidade ganha forma por meio do CMJ, democratizando o acesso à gestão estratégica e abrindo caminhos para o terceiro setor.

Um Propósito Compartilhado

Tanto o CMJ quanto a Gerando Falcões têm como essência a crença no poder transformador do empreendedorismo. Juntas, essas duas instituições estão comprometidas em profissionalizar e estruturar as mais de mil ONGs que fazem parte da rede de líderes sociais da Gerando Falcões. “O modelo de conselhos compartilhados do CMJ será aplicado às organizações sociais, oferecendo suporte estratégico para fortalecer suas operações, gestão e impacto na comunidade. É um verdadeiro fortalecimento da marca pelo negócio de transformação social, onde damos as mãos, CMJ e Gerando Falcões, para colher os melhores resultados no país”, celebra Gustavo Succi, idealizador e fundador do CMJ.

“Conhecimento nunca é demais. Se temos um modelo estratégico e de gestão interessante que gera resultados positivos, porque não compartilhar? Além de ampliar a robustez de todo o ecossistema social, os moradores das favelas serão beneficiados com ONGs capazes de gerar ainda mais impacto”, destaca Edu Lyra, CEO e Fundador da Gerando Falcões.

Etapas da Transformação

A primeira fase dessa iniciativa piloto ousada beneficiará as oito regionais da Gerando Falcões no Norte, Centro Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste I e II, Minas Gerais/Espírito Santo e Sul, além do Projeto O Grito. Para 2025, a ambição é expandir essa metodologia para dezenas de outras organizações apoiadas pela Gerando Falcões, alcançando um impacto nacional.

Palavras de Transformação

“Firmar parcerias com a Gerando Falcões é mais do que uma honra; é um compromisso com o futuro do Brasil. Transformar a realidade das favelas é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. No CMJ, acreditamos em olhar além das instituições, valorizando as pessoas que fazem as mudanças acontecerem. Queremos levar profissionalização, estruturação e cuidado socioemocional para essas lideranças, ajudando-as a aumentar ainda mais o impacto que já causam em suas comunidades”, destaca Gustavo Succi, idealizador e fundador do CMJ.

Para Leo Martins, gerente nacional da Rede de Líderes da Gerando Falcões, essa parceria é um marco de transformação social: “Somos parte integrante do ecossistema CMJ, uma forma inovadora de tornar possível o conselho compartilhado para tantas empresas que não poderiam ter conselho pela estrutura e custo. Os feedbacks de nossos líderes têm sido os melhores possíveis, em especial pelo pertencimento. O CMJ traz consigo o senso de fazer parte como premissa essencial para Mudar o Jogo”.

Inspiração para o Futuro

Essa união entre o CMJ e a Gerando Falcões representa o potencial transformador das parcerias entre o setor privado e organizações sociais. Juntas, elas não apenas fortalecem o tecido social, mas também desenham um futuro mais justo, digno e esperançoso para milhões de brasileiros. Este é um exemplo inspirador de como colaboração e visão podem mudar vidas — e Mudar o Jogo.

Por que o CMJ existe?

Contrariando a narrativa convencional, o CMJ acredita que o futuro é melhor do que se imagina. Em um mundo onde as capacidades humanas de realização, pensamento e criação atingiram patamares sem precedentes, o CMJ se posiciona como otimista, apaixonado e visionário. Acreditam que estão vivendo seu melhor momento e que o caminho à frente reserva melhorias contínuas. Não sendo ingênuos, cegos para os desafios ou inocentes quanto às complexidades do ambiente empresarial, o CMJ reconhece a realidade. No entanto, firmam sua convicção de que, ao final do dia, é crucial realizar aquilo que os move, no que acreditam e, principalmente, assumir suas responsabilidades como seres humanos, seja como pai, mãe, filho, empresário ou gestor.

“Não adianta ficar congelado e preocupado com a economia, com eleições, com cenários mundiais. Temos que entender tudo isso profundamente, nos prepararmos e ter pessoas competentes junto com a gente para que sejamos capazes de arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Nós acreditamos no equilíbrio, estamos tempo o suficiente aqui para saber o custo das coisas. O custo de não estar perto da família, o custo de quebrar um negócio, do tempo passar e a gente não perceber, das escolhas erradas, dos atalhos perigosos e das falsas promessas”, completa Gustavo Succi.