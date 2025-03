SP House: fotos de visitantes marcam a nova fachada ‘We are that and much more’

A SP House, iniciativa do Governo de São Paulo no South by Southwest (SXSW) 2025, marca seu último dia de programação, com uma nova fachada intitulada ‘We are that and much more’. A instalação exibe retratos dos visitantes que passaram pelo espaço, reforçando a mensagem de que São Paulo é, de fato, a casa de todos.

Organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e a Prefeitura de São Paulo, a SP House reafirma o compromisso do Estado em celebrar a pluralidade e promover o diálogo global.

“A SP House é um reflexo de São Paulo em sua essência. Este espaço celebra a criatividade, a inovação e a riqueza cultural que fazem do nosso Estado único. A nova fachada traduz o espírito de ‘São Paulo são todos’, reafirmando nosso compromisso de conectar diferentes vozes, talentos e oportunidades, criando um diálogo aberto e transformador”, ressalta a secretária da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Marília Marton.

Inicialmente, a fachada contou com a arte assinada por Carolina de Luiz Folego Silva, mais conhecida como AFolego (@afolego). Natural de Mauá, São Paulo, a artista se dedica ao grafite desde 2013 e foi escolhida por sua habilidade em representar experiências femininas por meio da arte urbana, explorando temas ligados à identidade e aos espaços urbanos.

A iniciativa conta com o apoio de grandes patrocinadores, como Ambev, Fundação Itaú, Itaú, Toyota, Sabesp e Prodesp.

São Paulo House no SXSW 2025

Data: de 8 a 11 de março de 2025

Horário: das 9h às 22h

Local: SP House – 310 E 3RD ST | Austin, TX 78701 (em frente ao Austin Convention Center).

Programação completa no site: saopaulohouse.com.br