SP House bate recorde de público no SXSW 2025, com mais de 11 mil visitantes

A SP House, iniciativa do Governo de São Paulo no South by Southwest (SXSW) 2025, encerra sua programação nesta terça-feira (11) com um recorde de público. Em apenas três dias, o espaço recebeu mais de 11 mil visitantes, superando a marca do ano passado, que havia registrado mais de 10 mil pessoas. A edição deste ano contou com a ampliação do espaço para 1.200 m², oferecendo uma experiência ainda mais imersiva.

Organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e a Prefeitura de São Paulo, a SP House foi um palco para a potência criativa e inovadora do Estado.

“O sucesso da SP House é um reflexo da força criativa e inovadora de São Paulo. Receber mais de 11 mil visitantes é um marco importante e reafirma nosso compromisso em posicionar o Estado como um centro de referência em cultura, tecnologia e economia criativa. Tem sido emocionante ver as pessoas se envolvendo em experiências imersivas que traduzem a pluralidade e a potência da nossa produção cultural”, destaca a secretária da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Marilia Marton.

A programação diversificada da casa incluiu ativações como a Art Station, com os artistas Tico Canato e Carolina “Afolego”, responsável pela arte da fachada da SP House. O público também acompanhou o Open Air Studio, que recebeu entrevistas com autoridades e influenciadores, além da presença do Museu do Café, proporcionando degustações do café paulista. Outra atração de destaque foi o Sampa Sky, uma experiência de realidade mista que transportou os participantes de Austin para paisagens icônicas de São Paulo.

A iniciativa conta com o apoio de grandes patrocinadores, como Ambev, Fundação Itaú, Itaú, Toyota, Sabesp e Prodesp.

Serviço

São Paulo House no SXSW 2025

Data: de 8 a 11 de março de 2025

Horário: das 9h às 22h

Local: SP House – 310 E 3RD ST | Austin, TX 78701 (em frente ao Austin Convention Center).

Programação completa no site: saopaulohouse.com.br