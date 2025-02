Governo fortalece sua presença no SXSW 2025 com espaço maior e programação multissetorial

O Governo de São Paulo estará mais uma vez no South by Southwest (SXSW), o maior evento de inovação do mundo, que acontece entre os dias 7 e 15 de março em Austin, nos EUA. Pela segunda vez consecutiva, o estado contará com um espaço exclusivo, a SP House, que este ano será ainda maior, com 1.200 m². O objetivo é superar os 10 mil visitantes registrados em 2024 e promover o estado como um polo global de inovação e economia criativa.

A SP House, organizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico) e Prefeitura de São Paulo, será um hub de oportunidades de negócios e investimentos internacionais, com uma programação focada em tecnologia, impacto social, economia criativa, jogos e audiovisual. Além disso, terá uma estética voltada à cultura urbana e grafite, com shows e debates que reforçarão os temas de sustentabilidade e inovação.

“A SP House representa o que há de mais inovador e criativo em nosso estado, unindo empresas, cultura e oportunidades de negócios. Será uma vitrine para mostrar o potencial de São Paulo para o mundo”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

A programação será dividida em quatro grandes eixos: tecnologia e inovação; impacto social; economia criativa, jogos e audiovisual; e artes e festivais. Os temas de sustentabilidade e negócios estarão presentes em todas as atividades, com palestras, workshops e ações de networking. A nova edição do espaço será também palco de um estúdio para transmissões via streaming e contará com uma arte exclusiva de fachada assinada por uma artista paulista. Em 2024, a arte foi assinada pelo renomado Eduardo Kobra.

“A SP House vai mostrar ao mundo o que São Paulo pode oferecer, como um ecossistema de inovação, centros de pesquisa e universidades de ponta, uma diversidade cultural única e um mercado consumidor de 45 milhões de pessoas, além de um ambiente favorável para novos investimentos”, ressalta Rui Gomes, presidente da InvestSP.

Destaques da programação 2025

Dentre os destaques da programação já confirmada da SP House, teremos um painel com os importantes nomes do SXSW, a especialista em trabalho, autora e palestrantes, Amy Gallo, o futurista e palestrante, Ian Beacraft e o arquiteto de inovação e futurista, Neil Redding, que vão participar de painel, com moderação da palestrante e mentora do SXSW, Simone Kliass. Os palestrantes vão falar sobre como estão moldando o futuro da criatividade, da tecnologia e do local de trabalho, além de oferecerem insights sobre como se tornar um líder de pensamento global e explorará elementos do dinâmico cenário de inovação do Brasil. O painel será realizado no dia 11 de março, às 16h (horário de Austin).

Além disso, nos dias 9 e 11, um projeto que começou a ser desenhado na SP House em 2024, apresenta seus resultados neste ano. O Clipe da Quebrada, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e apadrinhado pelo produtor KondZilla, que contrata diretores de pequenas produtoras de vídeo para produzir videoclipes de artistas da periferia que gravam e produzem suas músicas nos estúdios das Fábricas de Cultura. Além de proporcionar aos artistas da periferia uma oportunidade de divulgar suas músicas por meio de videoclipes, o projeto também incentiva e cria portfólios para os diretores de vídeo dessas pequenas produtoras. Na oportunidade serão apresentados alguns dos clipes produzidos e o potencial da produção musical na periferia.

Outro destaque da programação é o painel que irá debater sobre como serão os festivais de inovação e criatividade no futuro, apontando questões como os desafios de organizar eventos e ideias em um mundo de rápidas e drásticas transformações. O painel reunirá representantes de três importantes festivais: SXSW Sydney, SXSW London e SP2B, para compartilharem experiências e informações sobre suas produções e como fazem para engajar as comunidades criativas em torno de grandes eventos. O painel acontece no dia 9, às 16h.

Para debater sobre como as economias do futuro se moldarão a partir de habilidades essencialmente humanas, apoiadas pelas Inteligências Artificiais e tecnologias, no dia 8, às 15h55, a SP House recebe uma masterclass ministrada pelo presidente da Fundação Itaú, Eduardo Saron. A atividade também irá abordar sobre como o sul global pode ser uma referência nessas novas economias levando em conta a interdependência entre pessoas, tecnologias e natureza.

Já no dia 10, às 14h30, um time de especialistas da Toyota se reúne para discutir o estado atual da descarbonização e quais são as soluções para acelerar a retirada de carbono da atmosfera. Participam do painel o diretor de Assuntos Regulatórios e Governamentais da Toyota, Rafael Ceconello, a arquiteta multimídia e criadora de cidades do futuro no MIT Media Lab, Gabriela Bila, o empreendedor social, ativista climático e fundador da plataforma Ayika, Marcelo Rocha, e o head de Corporates no Cubo Itaú, Filipe Guimarães.

O espaço também contará com a presença de diversas secretarias e empresas do Governo do Estado, como as de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Abastecimento, além de empresas como Sabesp e Prodesp. A iniciativa recebe o apoio de grandes patrocinadores, como Ambev, Fundação Itaú, Itaú, Toyota, Sabesp e Prodesp. Durante o evento, essas empresas desempenharão um papel central, participando de apresentações e debates focados em temas como inovação, sustentabilidade e impacto social.

CreativeSP

Pelo quarto ano seguido, o programa CreativeSP, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, levará 10 empresas para o SXSW com o objetivo de fomentar negócios internacionais. O programa oferece um reembolso de até US$ 3 mil para custear até 50% dos gastos com a viagem, além de promover eventos de networking e consultorias especializadas.

Em 2024, o CreativeSP levou 103 empresas para grandes eventos internacionais, como o próprio SXSW, o Festival de Cinema de Cannes, a Gamescom e a Feira do Livro de Frankfurt, gerando novos negócios da ordem de R$ 725 milhões. Além disso, o programa criou 6.400 empregos e tem mais missões confirmadas para o primeiro semestre de 2025, com a participação em eventos como a Games Developers Conference (EUA) e o Festival de Cinema de Berlim (Alemanha).