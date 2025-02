Pluxee e ONG Aliança Empreendedora abrem inscrições para o Prêmio Missão Empreendedora

A Pluxee, líder mundial em benefícios e engajamento para colaboradores, em parceria com a ONG Aliança Empreendedora, anuncia a abertura das inscrições para a nova rodada do Prêmio Missão Empreendedora. O programa, que desde seu lançamento em 2023, já impactou mais de 2.800 empreendedoras no Brasil todo e certificou 1.136 mulheres, oferece treinamento, mentoria e networking para ajudar empreendedoras do ramo da alimentação a desenvolverem seus negócios em todos os níveis.

Capacitação e recursos para empreendedoras de sucesso

O Missão Empreendedora é projetado para capacitar empreendedoras com as habilidades e os recursos necessários para atingirem a estabilidade e firmarem o nome de seu negócio. O programa abrange uma ampla gama de cursos, incluindo desenvolvimento de negócios, marketing, finanças e liderança. Com aprendizado prático e teórico, as participantes poderão trocar experiências e receber orientação de mentores experientes de diversas áreas. Além disso, 280 mulheres serão selecionadas para ter acesso a uma capacitação exclusiva e, dentre elas, 10 participantes de destaque ganharão R$3.000,00 em capital semente e mentoria especializada.

“É gratificante participar novamente do Missão Empreendedora, um programa que já transformou a vida de tantas mulheres que compartilham o mesmo sonho: serem empreendedoras de sucesso! Nesta nova edição, nossa meta é ampliar ainda mais o impacto, alcançando 1.500 mulheres e apoiando-as na realização de seus sonhos como empreendedoras. Estamos confiantes de que esta turma superará todas as expectativas e temos a certeza de que incríveis conquistas estão por vir!” afirma Antonio Alberto Aguiar (Tombé), Diretor Executivo de Estabelecimentos na Pluxee.

As inscrições para o programa Missão Empreendedora estão abertas até o dia 15 de junho de 2025. Os interessados podem se inscrever diretamente pelo site Link.