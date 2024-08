SP apresenta estrutura inédita e ampliada para 2º ano da São Paulo House no SXSW

Após o sucesso de público na edição 2024, o Governo de São Paulo apresenta grandes novidades para o segundo ano da São Paulo House, no South by Southwest (SXSW) de 2025. Novos espaços serão incorporados, além da ampliação daqueles que se destacaram, provendo assim mais possibilidades de geração de negócios e de visibilidade para as empresas e as ações do Estado. A expectativa é ampliar o número de visitantes, superando as 10,5 mil pessoas, de 52 nacionalidades, que passaram pela Casa neste ano.

A proposta do espaço para 2025 é convidar os visitantes a viver um São Paulo diferente todos os dias. A cada dia de evento, a São Paulo House trará novidades para os mais diversos interesses, não só de negócios, mas também culturais, já que o espaço conta com Konrad Dantas, criador e fundador da KondZilla, como embaixador musical nesta edição.

“Surpreendemos todos na edição de 2024 do SXSW, mostramos que São Paulo está atento ao que o mundo precisa. Evidenciamos a nossa preocupação e atenção com diversos temas e vamos para o SXSW 2025 com uma São Paulo House recheada de novidades para promover ainda mais conexões, negócios e tendências”, afirmou Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Para ampliar as possibilidades de exposição de marca e geração de novos negócios, a São Paulo House contará com mais áreas para as marcas, além de um Espaço Business, para que empresas e clientes possam se conectar. Além disso, será realizada uma Feira de Negócios, mostrando para o mundo tudo o que o Estado de São Paulo e suas empresas têm a oferecer.

Os espaços que se destacaram durante a edição 2024 também retornam no próximo ano, mas com novidades. A área de palestras será maior e mais versátil, podendo comportar diferentes formatos e tamanhos de apresentações. Já o palco que recebeu diversos shows e animou o público será ampliado e poderá ser visto tanto de dentro quanto do lado de fora da casa. Vale destacar, também, que o Open Studio voltará com tudo e poderá receber ainda mais iniciativas de produção de conteúdo.

A organização do espaço é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Gerando Falcões.

São Paulo no SXSW 2024

Mais de 10,5 mil pessoas, de 52 nacionalidades, estiveram no espaço do governo paulista, entre os dias 9 e 12 de março, superando todas as expectativas. O espaço recebeu empreendedores, investidores, autoridades e pessoas do mundo todo interessadas em conhecer as características da indústria criativa paulista, além das diversas oportunidades de negócios em São Paulo. Foram mais de R$100 milhões em negócios.

Além disso, os visitantes puderam aproveitar uma programação que contou com 12 shows e mais de 40 horas de conteúdo. As iniciativas buscaram consolidar São Paulo como o maior polo de inovação e criatividade da América Latina, além de discutir pautas que estão no centro do debate político e econômico, como sustentabilidade ambiental e transformação social.