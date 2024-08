SP faz mutirão para coletar DNA de familiares de pessoas desaparecidas

O estado de São Paulo participa de uma mobilização nacional para coletar DNA de familiares de pessoas desaparecidas. São 13 pontos de recolhimento de material genético, sendo dois na capital, um na Região Metropolitana e os demais no interior (veja os endereços e telefones abaixo). O objetivo é alimentar a rede de perfis genéticos, possibilitando que cada vez mais famílias de desaparecidos obtenham respostas.

A mobilização acontece a partir desta segunda-feira (26) e se estende até sexta-feira (30). Vale ressaltar, porém, que a coleta também é feita todas as quartas-feiras nos Institutos Médicos Legais (IML) do estado, por meio de agendamento no site.

Entre novembro de 2023 e maio de 2024, pelo menos 24 restos mortais foram identificados no estado paulista por meio do banco de DNA. Conforme o relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, São Paulo está entre os três estados que mais alimentam essa base de dados, tanto com o DNA de pessoas e restos mortais não identificados, quanto com o de familiares de desaparecidos.

“A gente poder dar uma resposta aos familiares de desaparecidos que, muitas das vezes, ficam procurando seu ente querido por anos. É extremamente significante. Eles não sabem se a pessoa sumiu de propósito ou foi vítima de um acidente, sequestro ou qualquer outra coisa. Com a rede de perfis genéticos podemos fazer essa comparação de DNAs pelo Brasil todo”, enfatizou a perita criminal, diretora do Núcleo de Biologia e Bioquímica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, Ana Claudia Pacheco.

Durante os dias da mobilização, a Delegacia da Pessoa Desaparecida também entrará em contato com as famílias para incentivar o recolhimento desse material genético. “Faremos busca ativa de alguns casos específicos”, ressaltou a delegada Bárbara Travessos, responsável pela unidade policial.

O que precisa levar e como é realizada a coleta do DNA?

Para a coleta, é necessário que o cidadão apresente obrigatoriamente o Registro Geral (RG), ou outro documento com foto válido em território nacional, e o Boletim de Ocorrência de Desaparecimento do familiar.

O recolhimento do material genético é realizado a partir de células da mucosa oral, extraídas por meio de um cotonete passado no interior da bochecha. Também pode ser feita a partir de uma gota de sangue do dedo da mão.

O DNA de familiares de primeiro grau da pessoa desaparecida está na ordem de preferência para a coleta. O material genético do pai, mãe, filhos e irmãos biológicos do desaparecido tem mais chances de a genética corresponder. O genitor dos filhos da pessoa desaparecida também pode doar. É recomendado que ao menos dois familiares façam a coleta.

Se for possível, os especialistas solicitam que o familiar leve objetos que possam ter material genético da pessoa desaparecida, como amostra de cordão umbilical, algum dente que se tenha guardado ou escova de dente.

Endereços e contatos para a coleta do DNA no estado de São Paulo

São Paulo

IML Central

Endereço: Avenida Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, 600 – Cerqueira Cesar.

Telefone: (11) 3088-731

IML Oeste

Endereço: Avenida Doutor Gastão Vidigal, 307 – Vila Leopoldina.

Telefone: (11) 3836-9135

Santo André

IML Santo André

Endereço: Avenida Prestes Maia, 3445 – Setor Príncipe de Gales

Telefone: (11) 4421-9090

Americana

IML Americana

Endereço: Avenida Angelo Pascote, 90 – Distrituo Industrial Nossa Senhora de Fátima

Telefone: (19) 3462-3894

Araraquara

IML Araraquara

Endereço: Rua Martinho Gerhard Rolfsen, 939 – Vila Nossa Senhora do Carmo

Telefone: (16) 3322-1110

Bauru

IML Bauru

Endereço: Rua Pascoal Luciano, 374 – Centro

Telefone: (14) 3232-7820

Campinas

IML Campinas

Endereço: Rua Barão de Parnaíba, 300 – Botafogo

Telefone: (19) 3236-2833.

Presidente Prudente

IML Presidente Prudente.

Endereço: Rua Dario Machado de Campos, 285 – Vila Formosa

Telefone: (18) 3917-1372

Ribeirão Preto

IML Ribeirão Preto

Endereço: Rua São Sebastião, 1339 – Centro

Telefone: (16) 3636-2709

Santos

NPML Santos

Endereço: Rua Bernardo Browne 122, Estuário – Santos.

Telefone: (17) 3235-5512

São José do Rio Preto

IML São José do Rio Preto

Endereço: Rua Dr; Prisciliano Pinto, 1320 – Boa Vista

Telefone: (17) 3235-5512

São José dos Campos

IML São José dos Campos

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 7575 – Vila Industrial

Telefone: (12) 3902-4699

Sorocaba

IML Sorocaba

Endereço: Rua Comendador Abilio Soares, 380 – Jardim Eltonville

Telefone: (15) 3222-0775

A Delegacia da Pessoa Desaparecida está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas por meio do telefone (11) 3311-3549. A Divisão de Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo (SMDHC) também está apta para auxiliar em informações e cadastro através do WhatsApp (11) 97549-9770.