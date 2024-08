Solo ‘EU|TELMA’ tem apresentação única no Centro Cultural Serraria em Diadema

A turnê do espetáculo solo “EU|TELMA”, montagem da atriz Nicole Marangoni, chega a Diadema-SP na próxima quinta-feira, dia 22 de agosto. A peça, que traz uma narrativa baseada em autobiografia e ficção para abordar a morte de forma efetiva, direta e lúdica, tem sessão única, às 20h, no Centro Cultural Serraria, na Vila Conceição. Ao término da apresentação, a atriz participa de um bate-papo com o público. A entrada é gratuita.

A nova temporada de “EU|TELMA”, que teve início em julho, prevê 15 apresentações por cidades da Região Metropolitana de São Paulo, mais especificamente os municípios do ABCDMRR, e Vale do Paraíba. A peça foi viabilizada por meio de projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo de Difusão Cultural, do Governo do Estado de São Paulo.

.

O espetáculo “EU/TELMA” retrata a relação entrelaçada entre os cuidados de fim de vida de um pai e o cotidiano de uma cuidadora de idosos. Com depoimentos reais e fictícios, a dramaturgia é uma narrativa poética que expõe a finitude, o luto e a estafa do cuidar. Uma reflexão sobre situações e tabus que permeiam a temática da morte.

Indicado pela crítica como um dos melhores solos encenados na cidade de São Paulo em 2019, ano da estreia, a peça tem 50 minutos de duração e classificação etária 14 anos. A apresentação é acompanhada por intérprete de Libras.

A HISTÓRIA

A história da cuidadora de idosos (Telma), que perdeu a mãe de maneira prematura e vive com o pai, jardineiro, começou a ser trabalhada em 2013, após a morte do pai de Nicole Marangoni. Durante a participação em uma oficina de atuação foi proposto, como estímulo de pesquisa, o desenvolvimento de uma personagem cuidadora de idosos.

A partir daí a atriz aprimora uma narrativa ficcional (Telma) pautada por uma situação autobiográfica, os cuidados de fim de vida de seu pai.

As cenas são constituídas a partir de um diálogo entre depoimentos autobiográficos e ficcionais. Nicole Marangoni aprimora o teatro documental com provocações cênicas de Evinha Sampaio, Janaína Leite, Naiene Sanchez e Rhena de Faria.

ESTREIA EM 2019

O espetáculo “EU|TELMA” estreou em 2019 na Sala-Atelier da Aliança Francesa, em São Paulo. Foram ao todo 25 apresentações, período em que foi citado como um dos melhores solos apresentados na capital paulista pelos críticos Kyra Pscitelli (Aplauso Brasil) e Amilton de Azevedo (Ruína Acesa).

No mesmo ano, a peça fez parte da Mostra AfetO, do Sesc-São Caetano. Já em 2020, participou do projeto Teatro na Estrada na retomada de atividades do Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. A peça foi contemplada pelo ProAC LAB 41/2020 Cultura em Casa.

Uma adaptação ao vivo online do espetáculo foi feita em 2021 a convite do Sesc-São Paulo para integrar o projeto #emcasacomosesc. Em 2022, “EU|TELMA” passou pelo Sesc-São José dos Campos e em 2023 foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo de Difusão Cultural, do Governo do Estado de São Paulo.

Espetáculo “EU|TELMA” – Ficha Técnica

Dramaturgia, direção, atuação, cenário e figurino: Nicole Marangoni

Desenho de Luz: Yuri Cumer e Eramir Neto

Provocações cênicas: Evinha Sampaio, Janaína Leite, Naiene Sanchez e Rhena de Faria

Produção: Graxa Pina Produções Artísticas

Serviço

Espetáculo “EU|TELMA” com Nicole Marangoni

Gênero: Autoficção

Local: Centro Cultural Serraria

Endereço: Rua Guarani, 790, Vila Conceição, Diadema-SP

Data: 22 de agosto, quinta-feira

Horário: 20h

Entrada: Gratuita

Duração: 50 minutos

Classificação: 14 anos

Sessão seguida de bate-papo

Apresentação acessível em Libras