Singular registra 306 aprovações para a 2ª fase dos maiores vestibulares do país

A temporada de vestibulares das universidades públicas está só começando e os alunos do Colégio Singular e do cursinho Singular Anglo, com unidades localizadas no Grande ABC, demonstram que estão totalmente preparados para a conquista da sonhada vaga.

Segundo Marcel Xavier de Souza, supervisor do cursinho Singular Anglo, para a segunda fase dos três principais vestibulares de São Paulo são 306 singularianos aprovados, sendo 47 na Unicamp, 158 na Fuvest e 101 na Unesp. Todos os alunos contaram com um amplo programa de revisões específicas para cada processo seletivo.

Esse desempenho também é fruto de muita dedicação dos estudantes, das famílias, da equipe pedagógica e do Singular, já que os trabalhos de preparação têm início muito antes das inscrições dos vestibulares.

No Colégio Singular, os alunos contam com material didático moderno, acesso a conteúdos digitais que ajudam nos estudos, palestras, simulados, plantões de dúvidas e de orientações, encontro profissional, dentre outros recursos. Já no curso pré-vestibular, o estudante tem propostas diferenciadas que ocorrem ao longo do ano, sejam por meio do Extensivo ou Turma Medicina.