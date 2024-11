Singular recruta plantonistas e corretores de redação

O Colégio Singular e o cursinho Singular Anglo Vestibulares, com unidades localizadas na região do Grande ABC, contam com uma equipe pedagógica altamente capacitada e plantonistas que são parte do sucesso de aprovações dos alunos nos principais vestibulares do país.

Para reforçar esse time e já pensando nas atividades de 2025, até o dia 2 de dezembro, a rede estará com inscrições abertas para a seleção de plantonistas e corretores de redação, por meio do seu portal www.singular.com.br . Podem participar estudantes que ainda estejam cursando a graduação ou já formados.

A prova será presencial e de múltipla escolha no dia 4 de dezembro (quarta-feira), às 14 horas, na unidade Santo André do cursinho (rua Coronel Alfredo Fláquer, 76 – Centro).