Singular inicia inscrições para o Simulado Aberto Enem

Diante da importância dos simulados na preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Colégio Singular e o cursinho Singular Anglo, com unidades localizadas na região do Grande ABC, promoverão no próximo dia 12 de abril (sábado), das 13h às 18h, o Simulado Aberto Enem, no campus Goiás da Universidade de São Caetano do Sul (USCS) – entrada pela rua Macéio, 233 – Bairro Barcelona.

A participação é gratuita e aberta para candidatos de escolas públicas e particulares do Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 19 de março (quarta-feira) pelo portal www.singular.com.br .

De acordo com o supervisor Marcel Xavier de Souza, conhecer o estilo da prova, o tempo disponível para responder a cada questão e a distribuição dos temas, além de identificar pontos fortes e fracos, contribui para um melhor desempenho no exame oficial. Além disso, trabalhar o controle emocional ajuda a reduzir a ansiedade e o estresse durante a prova.

Enquanto os alunos se dedicam à resolução das questões, os pais participarão de uma reunião com a equipe de vestibulares do Singular, já que a família é peça fundamental no processo de preparação. Entre alguns pontos abordados estão o planejamento de estudos; as atividades complementares e os simulados oferecidos; o cenário atual dos grandes vestibulares e o funcionamento do SiSU – Sistema de Seleção Unificada.

Mais informações podem ser obtidas em uma das unidades do cursinho: Santo André – (11) 4990-4193 | WhatsApp: 97339-9968 e São Bernardo – (11) 4125-7034 | WhatsApp: 94241-2651