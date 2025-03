São Caetano abre inscrições para bolsas de estudos na USCS

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria de Educação, anunciou a abertura das inscrições para o programa de bolsas de estudos integrais na USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul). As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira (17/3) e vão até o dia 23 de março.

Os estudantes interessados poderão concorrer a bolsas integrais para cursos de graduação oferecidos pela instituição de ensino, com exceção do curso de Medicina. O programa tem como objetivo apoiar alunos de baixa renda, oferecendo uma oportunidade para que jovens residentes no município possam cursar o ensino superior.

Para concorrer às bolsas, os candidatos devem atender a uma série de critérios, entre os quais: ser residente no município de São Caetano há, no mínimo, quatro anos; estar matriculado em um curso de graduação presencial ou à distância oferecido pela USCS (exceto Medicina); ter renda familiar de, no máximo, três salários mínimos; não ter sido reprovado, nem ter ficado em dependência no último semestre cursado; ter cursado todo o ensino médio em escola pública localizada no município; não possuir diploma de curso de graduação; e, para alunos calouros (1º semestre), é necessário ter obtido média superior a 450 pontos no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo Portal da Educação, no endereço eletrônico: http://inscricoes.saocaetanodosul.sp.gov.br/appobbolsa.php (o link entrará no ar somente na segunda-feira). Após o preenchimento do formulário online, os candidatos serão direcionados para o envio da documentação necessária, que inclui comprovantes de residência, renda familiar, histórico escolar e outros documentos específicos.

A lista dos alunos contemplados será divulgada até o dia 23 de maio, no site da Prefeitura e na própria USCS. As bolsas serão concedidas de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, sendo de responsabilidade do aluno o pagamento das matrículas referentes aos meses de janeiro e julho.