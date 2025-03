USCS tem processo seletivo aberto para cursos a distância (EAD)

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) está com inscrições abertas para os seus cursos a distância (EAD) para ingresso de alunos ainda para o 1º semestre de 2025. As inscrições são exclusivamente pelo site www.uscs.edu.br e a taxa de inscrição é de R$ 40,00. Para concorrer às vagas, os candidatos deverão realizar uma redação, de forma online, em link disponibilizado pela USCS.

Para este processo, são oferecidos os seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Processos Gerenciais, Letras (Português/Inglês), Pedagogia e Segurança Pública (semipresencial).

A realização das atividades presenciais, tais como entrega de documentos, as provas (obrigatoriamente presenciais) e demais ações de caráter pedagógico/administrativo, ocorrerá nos polos de São Caetano do Sul, São Paulo e de Itapetininga. Para os cursos compreendidos neste processo seletivo, as atividades acadêmicas terão início a partir do dia 1º de abril de 2025.

A realização da redação online deverá ocorrer até o dia 24 de março de 2025, na área do candidato, à qual ele terá acesso após concluir sua inscrição. Após realizar a redação, caso aprovado(a), receberá um e-mail da USCS, no prazo máximo de dois dias, para a realização da matrícula no curso de sua escolha. As matrículas devem ser realizadas até o dia 27/3 (18h).

Mais informações podem ser obtidas em www.uscs.edu.br/vestibular, e-mail [email protected], WhatsApp 11 91858-3958 ou pelo telefone 4239-3299 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h).