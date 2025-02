Singular recebe pais em palestra sobre o uso da tecnologia na educação

Quando muito se discute o uso da tecnologia na educação, as famílias, por sua vez, sentem dificuldades em saber qual é a melhor forma de tratar o assunto com os seus filhos. “Por isso, o Singular trouxe para Santo André a palestra Como educar filhos nativos digitais para serem felizes no mundo real, ministrada pelas especialistas Taís e Roberta Bento, da SOS Educação”, explica a diretora do Singular Júnior, Monica Yumi Kukita Gonçalves.

O evento aconteceu no último dia 18 de fevereiro e reuniu famílias de alunos e a equipe pedagógica da rede de ensino e das escolas parceiras.

Segundo as palestrantes, todas as pesquisas apontam que a atual era digital está provocando um desafio sem precedentes, ficando cada vez mais difícil para os pais entenderem os fatores com os quais precisam lidar para garantir que os seus filhos desenvolvam o potencial pleno.

“A única forma de ajudar essa geração, da educação infantil ao ensino médio, a se preparar para o futuro é fazer uma forte parceria entre a escola e a família”, ressaltam Taís e Roberta Bento, educadoras e especialistas na relação de família e escola.