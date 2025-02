SP convoca mais 231 professores de educação infantil e auxiliares técnicos

No dia 19 de fevereiro, os convocados para o cargo de Auxiliar Técnico de Educação (ATE) devem realizar a escolha de suas vagas. Já os professores, especificamente aqueles designados para a Educação Infantil (PEI), terão a oportunidade de escolher suas posições no dia seguinte, 20 de fevereiro.

A Secretaria Municipal de Educação anunciou, na última terça-feira (4), a convocação de mais 231 profissionais aprovados no Concurso Público para as funções de Auxiliar Técnico de Educação e Professor de Educação Infantil. Dentre os convocados, 138 são para o cargo de ATE e 93 para PEI.

Os candidatos convocados devem comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (COGEP), localizada na Avenida Angélica, nº 2.606, onde deverão observar a classificação definitiva para a escolha das vagas e receber orientações sobre os exames médicos admissionais.

Com esta nova convocação, o número total de profissionais nomeados desde o último dia 17 de janeiro alcança 2.098. Desde 2021, a Secretaria já nomeou mais de 15 mil servidores na área da educação, com um total superior a 7,7 mil profissionais convocados apenas no ano passado. Atualmente, a Rede Municipal de Educação conta com mais de 160 mil colaboradores, dos quais aproximadamente 112 mil são professores que atuam em mais de quatro mil unidades educacionais.