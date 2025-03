Unesp divulga resultado do ingresso pelo Enem e 8ª chamada do Vestibular 2025

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou, nesta segunda-feira (10), os resultados da primeira chamada do Processo Seletivo Unesp-Enem 2025, que contempla 775 vagas remanescentes em 17 cidades. Este processo é destinado a candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2023 ou 2024. Os interessados podem consultar as informações detalhadas nos sites da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

A matrícula para os convocados na primeira chamada ocorrerá nos dias 10 e 11 de março, sendo realizada de forma virtual. Os candidatos poderão acessar o link necessário através do site da Vunesp ou diretamente pelo Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), disponível em http://sistemas.unesp.br/calouros.

No mesmo dia, a Unesp também publicou a oitava chamada para o Vestibular 2025, que oferece um total de 6.596 vagas em 24 cidades. As matrículas para esta chamada seguirão o mesmo procedimento virtual nos dias 10 e 11 de março, via Sisgrad. Além disso, as convocações e matrículas para cursos com vagas remanescentes, após a quarta chamada do Processo Seletivo das Olimpíadas Científicas Unesp 2025, estão sendo realizadas também de maneira virtual, totalizando mais 449 vagas para participantes e medalhistas das olimpíadas do conhecimento.

Importante ressaltar que o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) assegura que 50% das vagas em cada curso da Unesp sejam destinadas a alunos oriundos de escolas públicas. Desses, 35% são reservados a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Essa iniciativa abrange também as 934 vagas do Provão Paulista, criadas especificamente para estudantes do ensino público. Desde o Vestibular Unesp de 2017, esse sistema tem garantido a predominância de alunos provenientes de instituições públicas.

O calendário completo de matrículas da Unesp abrange chamadas até o dia 14 de março, além das matrículas adicionais que serão efetuadas posteriormente.