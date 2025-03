Inscrições para ingresso na Unesp via Enem terminam nesta sexta-feira (7)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) abriu as inscrições para preenchimento de vagas remanescentes do Vestibular 2025 por candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 e 2024. Todos que participaram destas duas edições do Enem podem se inscrever no Processo Seletivo Unesp-Enem 2025, sob responsabilidade da Fundação Vunesp. Não é necessário estar inscrito no Vestibular Unesp. A relação de cursos disponíveis para esta modalidade de ingresso será divulgada no momento da abertura das inscrições. O período para declarar interesse e concorrer a uma vaga na Unesp por este caminho vai até as 12h desta sexta-feira (7). O cadastramento será feito gratuitamente pelo site da Vunesp (www.vunesp.com.br). O resultado será divulgado na próxima segunda-feira (10), nas páginas da Vunesp e da Unesp (vestibular.unesp.br).

O Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (Srvebp) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Tal somatória inclui as 934 vagas do Provão Paulista destinadas exclusivamente para alunos do ensino público. Este sistema tem garantido maioria de ingressantes vindos de escolas públicas desde o Vestibular Unesp 2017.

Os cursos do Vestibular Unesp 2025 são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (126 vagas), Araraquara (764), Assis (352), Bauru (992), Botucatu (538), Dracena (70), Franca (369), Guaratinguetá (274), Ilha Solteira (265), Itapeva (66), Jaboticabal (252), Marília (400), Ourinhos (54), Presidente Prudente (529), Registro (64), Rio Claro (423), Rosana (58), São João da Boa Vista (70), São José do Rio Preto (391), São José dos Campos (108), São Paulo (185), São Vicente (72), Sorocaba (72) e Tupã (102).

O calendário completo de matrículas na Unesp, considerando Vestibular, ingresso pelas notas do Enem e Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp, prevê chamadas para matrículas até 14 de março, além das matrículas da relação adicional feitas posteriormente.