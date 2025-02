Provão Paulista: Jornada de estudantes na USP, Unesp e Unicamp começa nesta segunda (24)

Estudantes aprovados no Provão Paulista Seriado 2024 para as turmas de 2025 dão início nesta segunda-feira (24) à jornada no curso superior na USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Para este ano, foram destinadas 2.759 vagas aos alunos de escolas públicas por meio do Provão Paulista nas universidades paulistas.

Rikelmy Alves de Matos, de 18 anos de idade, morador da cidade de Itápolis, está entre os estudantes que dão início à sua trajetória na faculdade em 2025. Aprovado na primeira chamada do Provão Paulista, ele frequentará o curso mais concorrido dentre os oferecidos pela Unesp, o de administração no campus de Jaboticabal. “Fui aprovado na primeira chamada no curso que era a minha primeira opção. Vou estudar no período noturno, não precisarei me mudar de cidade e poderei continuar trabalhando aqui em Itápolis”, conta.

Em sua cidade natal, Rikelmy mora com os pais, Meire e Gilberto, e trabalha como jovem aprendiz em uma empresa de fertilizantes agrícolas. Além da experiência profissional, o trabalho também serve como apoio financeiro à família.

“Se não fosse o Provão Paulista, minha família não teria condições de arcar com uma faculdade de administração particular. O Provão Paulista veio como um programa muito importante para dar oportunidades para alunos de baixa renda, que estudam em escolas públicas, e não precisam concorrer com estudantes que têm mais condições, que estudam em escolas particulares e que fazem cursinho durante todo o Ensino Médio”, ressalta.

Durante o Ensino Médio, Rikelmy estudou na Escola Estadual Professor Sebastião Francisco Ferraz de Arruda, em Itápolis, em período regular. Para apoiar os estudos, fez uso da plataforma Me Salva, disponível para todos os estudantes do Ensino Médio da rede estadual de ensino.

Enquanto o curso de administração no campus de Jaboticabal foi o mais concorrido na Unesp, na USP o curso mais concorrido foi o de psicologia no campus Butantã, em São Paulo, e na Unicamp o curso de arquitetura e urbanismo, no campus de Campinas. Nas Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo), as aulas tiveram início em 10 de fevereiro.

Nas Fatecs, além das turmas que tiveram início em fevereiro, ainda estão previstas mais de 5.000 vagas para as turmas do segundo semestre. Na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), todas as turmas iniciarão suas aulas no segundo semestre, em um total de 2.631 vagas. Todas as vagas do segundo semestre serão destinadas a alunos que cursaram a 3ª série do Ensino Médio na rede pública e foram classificados no Provão Paulista de 2024.