Seduc-SP organiza lista de espera do Provão Paulista

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) organizam nesta semana a lista de espera para alunos classificados no Provão Paulista Seriado, iniciativa do Governo do Estado que garante acesso direto às instituições paulistas de ensino superior.

Nesta quarta (21) e quinta-feira (22) — até as 23h59 —, alunos classificados no Provão devem acessar o portal do Provão, no https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/, e definir, entre as opções escolhidas anteriormente, apenas um curso em uma das instituições: USP, Unesp ou uma Fatec. É importante que o estudante selecione apenas uma opção.

Estudantes que concluíram o Ensino Médio nas redes estaduais e municipais de SP devem acessar o portal com nome e RA (registro do aluno). Alunos de outras redes devem fornecer nome e CPF. A lista de alunos classificados no Provão Paulista que estão aptos a concorrer a vagas remanescentes foi disponibilizada no Portão do Provão Paulista, e neste link aqui. Concluintes do Ensino Médio com dificuldades no acesso podem buscar ajuda nas escolas estaduais.

A lista com as vagas remanescentes será disponibilizada no portal de cada instituição de ensino superior: USP, Unesp, Fatecs e no site da Secretaria da Educação (educacao.sp.gov.br).