São Caetano soma 17 alunos aprovados no Provão Paulista

Dezessete alunos do Ensino Médio de São Caetano do Sul foram aprovados no Provão Paulista, programa do Governo do Estado que possibilita o acesso direto de alunos da rede pública a cursos superiores de Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) e de universidades estaduais.

São Caetano é a única cidade da região que mantém unidades voltadas ao Ensino Médio e todos contemplados estudam na EME Professora Alcina Dantas Feijão, no Bairro Mauá.

Debora Veteo Mirocha foi aprovada em licenciatura e bacharelado em Geografia na USP (Universidade de São Paulo). Além de todo esforço nos estudos, Debora não tem dúvidas de que o apoio e inspiração dos professores do Alcina foram determinantes para a conquista logo em seu primeiro vestibular.

“A base que tive no Alcina foi fundamental. O Alcina é uma construção, mas o que são paredes sem pessoas dentro? Os profissionais que estão lá fazem do lugar o que ele é. Houve uma nova leva de professores que melhoraram muito a escola. Eles realmente tiveram interesse nos alunos e acreditaram na gente. Alguns professores davam a matéria e ainda traziam dicas para o vestibular, como: ‘Isso aqui cai muito no Enem’, ou ‘Isso aqui cai na Fuvest’. Eles ajudaram demais, e tenho certeza que, sem essa base, principalmente dos novos professores, eu não teria passado. Eles foram maravilhosos na minha vida”, disse.

Debora contou também que a implementação de alguns projetos, como clube de leitura e aulas preparativas para as principais provas do País, foram essenciais para sua preparação para o vestibular.

“Teve também o Projeto Semana de Geografia, um projeto da USP com escolas públicas. Para isso, é preciso um professor que se responsabilize, e um dos novos professores assumiu isso. Ajudou a gente a produzir um artigo sobre um tema e fomos apresentar na USP. Foi uma experiência incrível e um dos motivos que me fizeram me interessar ainda mais por Geografia”, relembrou.

APROVADOS

Além de Debora, Letícia Gabriel Borges (Filosofia) e Guilherme Jeorge Alves Nonato (Física) foram aprovados para a USP e Leticia Oliveira da Costa está habilitada a cursar Física na Unesp (Universidade Estadual Paulista).

A Fatec é o destino de Bárbara Belisário Marim (Gestão de Recursos Humanos), Maria Eduarda Jovino dos Santos (Comércio Exterior), Beatriz Souza e Silva (Agronegócio), Fernanda dos Anjos Frias (Gestão de Empreendimentos Gastronômicos), Monaliza Souza Neves (Segurança da Informação), Ytalo Pereira de Oliveira (Segurança da Informação), Emily Ribeiro Caracini (Gestão Empresarial), Kauã Henrique Vieira (Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Vitoria Campos Melo (Agronegócio), Renata Mitie Teshima (Design de Produto), Ana Luiza Martinelli Soares Lopes (Produção Fotográfica), Daniel França Ribeiro (Análise de Sistemas) e Lays Paixão Carvalho (Gestão Empresarial).

São Caetano acolhe 1.600 alunos no Ensino Médio, somando os estudantes da EME Professora Alcina Dantas Feijão e do Colégio Universitário USCS. Abrir vagas de Ensino Médio integra a política de garantir educação de qualidade em toda fase escolar do morador da cidade.