Singular arrecada lacres de alumínio e tampinhas plásticas em ação social

Por meio do seu programa de responsabilidade social, o Colégio Singular e o cursinho Singular Anglo Vestibulares, com unidades localizadas na região do Grande ABC, estão promovendo uma nova ação social.

Trata-se de uma campanha para arrecadar lacres de latas de alumínio e tampinhas de garrafas PET. Os lacres serão trocados por cadeiras de rodas e as tampinhas serão revertidas em ração animal. Todas as unidades do colégio e do cursinho, cujos endereços podem ser conferidos no portal singular.com.br, são pontos de coleta.