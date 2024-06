Singular Anglo tem matrículas abertas para curso pré-vestibular de agosto 

De olho na maratona de vestibulares e nos estudantes que ainda não iniciaram a sua preparação, o cursinho Singular Anglo, com unidades localizadas no Grande ABC, está com matrículas abertas para o preparatório Semi de Agosto e também para o concurso de bolsas.

As aulas acontecerão no formato híbrido (presenciais e on-line) e por ficarem gravadas, poderão ser acessadas a qualquer momento pelos alunos.

O curso envolverá conteúdos completos para que o vestibulando enfrente com tranquilidade os principais processos seletivos, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Provão Paulista, além de material impresso e digital, simulados, plantões de dúvidas e uma equipe pedagógica totalmente especializada em vestibulares.

Depois da matriz, em São Paulo, o Singular Anglo é o maior cursinho Anglo do Brasil e, como reconhecimento de toda a qualidade do trabalho desenvolvido, foi contemplado pelo terceiro ano consecutivo com o Prêmio Leão de Ouro, na categoria Maior Aprovador Nacional no SISU (Sistema de Seleção Unificada) – considerado uma das principais portas de entrada de várias universidades públicas do país.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: Santo André (11) 4990-4193 | WhatsApp: 97339-9968 e São Bernardo (11) 4125-7034 | WhatsApp: 94241-2651. www.singulr.com.br