Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC declara apoio a reeleição de Guto Volpi

Em um encontro realizado nesta quinta-feira (29), o prefeito e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), recebeu o apoio do Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC. A chapa de reeleição liderada por Guto e Rubão foi reforçada pelo apoio do sindicato, representado pelo presidente Leandro Mendes e também motoristas da cidade que participaram do evento.

“Tenho um carinho profundo pela classe, pois queremos ver esse serviço cada vez melhor para o munícipe e também mais conforto para os motoristas. A nossa gestão está aberta ao diálogo e sempre buscando melhoria”, destacou o prefeito e candidato à reeleição, Guto Volpi.

“Gostamos sempre de lembrar que Ribeirão Pires foi pioneira na vacinação para a classe rodoviária e agradecemos muito à gestão. E o Guto está sempre de portas abertas ouvindo e apoiando a nossa classe. Guto vê o lado humano das pessoas e estamos em prol da sua campanha”, disse o presidente do Sindicado dos Rodoviários do Grande ABC.