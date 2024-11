Simulação de resposta rápida a roubo é realizado pela Polícia Militar em Diadema

O Comandante do Vigésimo Quarto Batalhão de Polícia Militar Metropolitano – Diadema/SP, Tenente Coronel de Polícia Militar Cleber Ribeiro Ullmann, realizou em 08 de novembro de 2024, um Exercício Simulado de pronta resposta à criminalidade violenta sobre roubo a estabelecimento comercial. O local escolhido como palco da ação fictícia foi uma ótica localizada na Avenida Nossa Senhora das Vitórias, Centro, no município de Diadema – SP, e teve como objetivo explorar diversas possibilidades de atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo através da simulação de possibilidades reais, aperfeiçoar os procedimentos através do treinamento dos policiais militares e alinhar as ações de emergências com os órgãos envolvidos nesse tipo de atendimento.

Participaram do Exercício Simulado 01 (uma) viatura de Força Tática, 02 viaturas motocicletas (ROCAM) e um total de 35 (trinta e cinco) policiais militares.

Estiveram presentes no Simulado as seguintes autoridades: o Comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, Tenente Coronel de Polícia Militar Cleber Ribeiro Ullmann, o Subcomandante, Major de Polícia Militar Dam Silva de Oliveira, o Coordenador Operacional, Major de Polícia Militar Laércio Henrique Justino de Oliveira, o Comandante de Companhia da Força Tática, Capitão de Polícia Militar Rodrigo Rocco Razuk Maluf e o Comandante da 2ª Companhia Capitão de Polícia Militar João Vitor Damasceno, além do Comandante de Pelotão da Companhia de Força Tática, Primeiro Tenente de Polícia Militar Arthur Abreu Lelis Ferreira.

Houve ainda a presença dos seguintes representantes das mídias jornalísticas: o André Eduardo, do “VIVA ABC”, e Renato Teixeira Francisco, do “G7 NOTÍCIAS”.

Agradecemos o proprietário da “Ótica Baú”, Jorge Analfi Biali, o gerente, Márcio Góes e os funcionários, Matheus Biali e Viviane Mendes, os quais contribuíram para que nosso simulado transcorresse sem nenhuma anormalidade.

Confira: