Silvinei Vasques, assume cargo na Prefeitura de São José em meio a investigações

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante a administração de Jair Bolsonaro, Silvinei Vasques, foi nomeado como secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de São José, uma cidade com aproximadamente 270 mil habitantes localizada na região metropolitana de Florianópolis. A posse ocorreu nesta segunda-feira, 6 de novembro, sob a gestão do prefeito Orvino Coelho de Ávila, do PSD.

Silvinei Vasques se encontra sob investigação da Polícia Federal e passou um ano em prisão preventiva no Complexo Penitenciário da Papuda. Sua prisão foi flexibilizada em agosto de 2023, mas ele continua a ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica enquanto as investigações prosseguem.

As suspeitas contra Vasques envolvem o suposto uso da estrutura da PRF para beneficiar o então presidente Bolsonaro durante o segundo turno das eleições de 2022. Ele é acusado de ter realizado blitze que afetaram o transporte de eleitores, especialmente na região Nordeste, onde o candidato Luiz Inácio Lula da Silva obteve uma expressiva vitória.

Além disso, Silvinei ignorou uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, que na época presidia o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao implementar essas blitze. Ele também enfrenta um processo administrativo relacionado à postagem de uma foto ao lado de Bolsonaro nas redes sociais pouco antes das eleições.

Com formação em economia e direito, Silvinei Vasques já ocupou posições significativas dentro da PRF, incluindo superintendências nos estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ele também foi secretário municipal de Segurança Pública em São José durante a gestão do ex-prefeito Elias Fernando Melquíades.

Orvino Coelho de Ávila, prefeito da cidade, é uma figura política de destaque, conhecido por sua longa trajetória na Câmara Municipal de São José, onde atuou por impressionantes 44 anos, entre 1976 e 2020. Recentemente, ele foi reeleito nas eleições municipais de 2024 com 41,41% dos votos, superando a concorrente Adeliana do PL.