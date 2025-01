Ex-diretor da PRF preso por interferência eleitoral, é nomeado secretário em SC

O prefeito de São José, Orvino Coelho de Ávila (PSD), nomeou Silvinei Vasques como novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação. A decisão foi formalizada no Diário Oficial do município na última segunda-feira (6).

Passado Conturbado e Expectativas para o Futuro

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), enfrentou controvérsias em 2023, quando foi detido sob suspeita de interferir no segundo turno das eleições. Contudo, foi liberado com a imposição de tornozeleira eletrônica. Apesar disso, o apoio de Vasques à reeleição de Orvino em 2024 foi destacado, e a nomeação do ex-diretor foi promessa do prefeito caso fosse reconduzido ao cargo.

Trajetória Profissional e Polêmica Política

Natural de Ivaiporã, Paraná, Vasques tem uma longa carreira na PRF, ingressando em 1995 e se aposentando voluntariamente em 2022. Sua atuação política foi marcada por postagens de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o que resultou em um processo de improbidade administrativa e o envolvimento em investigações relacionadas a atos golpistas.

A nomeação de Vasques gera expectativas em relação às políticas de desenvolvimento econômico e inovação para São José, cidade que busca atrair novos investimentos e fortalecer sua economia local.